



iPhone XS ve XS Max'te çift SIM kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Son iPhone serilerinden iPhone XS, XS Max ve XR uzun zaman önce çıktı ve şaşırtıcı bir şekilde, beklenmedik bir çift SIM desteği ile geldi. Herhangi bir iPhone'da ilkti. Bununla birlikte, üç yeni iPhone'daki çift SIM desteği biraz farklı. Çift Nano SIM yuvası veya alışık olduğumuz Micro ve Nano SIM yuvaları gibi standart çift SIM ile gelmiyorlar. Bu üç iPhone Google Pixel 2 ve 2XL'e benzer şekilde Nano SIM ve bir eSIM (veya sanal SIM) ile geliyor. eSIM'in ne olduğunu bilmiyorsanız, bu konuda ayrıntılı bir açıklama yaptık.

iPhone XR, XS ve Max'de Çift SIM Nasıl Kullanılır?

iPhone XR, XS ve XS Max'deki Çift SIM desteği Nano SIM ve eSIM şeklindedir. Çift Nano SIM ile gelseydi çok daha kolay olacaktı. Nano SIM tepsisi cihazın yan tarafında bulunurken gömülü SIM anlamına gelen eSIM telefonun içine gömülüdür.

Şu anda, dünyadaki sadece yaklaşık 10 ülkede eSIM'i destekleyen mobil operatörler var. Neyse ki bu 10 ülkeden birindeyseniz tek yapmanız gereken aşağıdaki adımları takip etmektir.





iPhone XR, XS ve XS Max'te eSIM Nasıl Kullanılıyor?

Eğer Vodafone, Turkcell veya Turk Telekom'dan eSIM alabiliyorsanız, aşağıdakileri yaparak çift SIM'e geçebilirsiniz:

iPhone XS veya XS Max'inizde, Ayarlar uygulamasına dokunarak Ayarlar menüsüne gidin.

Hücresel'e dokunun ve Hücresel Plan Ekle'ye dokunun.

Kamerayı, operatörünüz tarafından sağlanan QR kodunu taramak için kullanın.

Tarama tamamlandıktan sonra size operatörünüz tarafından sağlanan bir kod varsa onu da girin.

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