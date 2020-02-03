



Samsung'un Galaxy Note 9 için Android 10 güncellemesi yayımlaması sizi şaşırttıysa bu haber daha da şaşırtacak. Şirket Galaxy S9 modelleri için de aynı hamleyi yapmaya hazırlanırken Galaxy S2 ve Note 3'ün Android 10 çalıştırmaya başladığı duyuruldu.

Galaxy S2 ve Note 3 Artık Android 10 Çalıştırıyor!

Evet, XDA-Devs'deki girişimciler, en iyi amiral gemisi Android telefonların 480p ekrana ve çift çekirdekli işlemcilere sahip olduğu zamanlardan gelen iki cihaza Android 10 işletim sistemi kurdu.

Android 10 tabanlı LineageOS 17.1 çalıştıran cihazlar hala deneysel bir aşama olsa da geliştiricilerin HTC HD2 ile neler yaptığı düşünüldüğünde umut verici görünüyor. Note 3'ün Android 10 sürümünde Radio Interface Layer dahi güncellendi, yani cihaz telefon olarak kullanılmaya devam edilebiliyor.





Ancak Galaxy S2, Android 10 sürümünde böyle bir şansa sahip olmadı. Yine de beş yıl önceki iPhone telefonlarına en son işletim sistemi güncellemesi alan arkadaşlarınıza sekiz yaşındaki Android telefonunuzun Android 10 çalıştırdığını söyleyebileceksiniz.

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