



Aşağıda gerekli uygulamayı indirmenize ve Samsung Galaxy S10 Plus'ta telefon görüşmelerini kaydetmenize yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Samsung Galaxy S10 Plus'ta Aramaları Kaydetmek

Cube Call Recorder ACR uygulamasını indirip cihazınıza yükleyin.

Samsung Galaxy S10 Plus'ınızda uygulamayı açın.

Devam etmek için şartlar ve koşulları kabul edin.

Bundan sonra, uygulamaya izin vermek için İzin Ver'i seçin.

Uygulamanın bazı VOIP uygulamalarından telefon aramalarını kaydetmeyeceğini belirten bir mesaj görürseniz, sadece Tamam'ı seçin, ardından devam edin.

Uygulamanın coğrafi etiketleme seçeneği vardır, ancak istemiyorsanız "Hayır"ı seçebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanmak için Evet'i seçin. Aramanın nereden geldiğini kaydeder.

Bundan sonra, bir sonraki ekranda Telefon'u seçin.

Sonra uygulamayı bir kez daha başlatmanız gerekecek. Uygulamayı açtığınızda, ekranınızın sol kenarından kaydırın.

Ayarlar gösterilecek, Kaydet'i seçin ve son olarak Phone Recording Audio Source üzerine basın.

Ardından size gösterilen listeden mikrofonu seçin.

Artık arama yaptığınızda Samsung Galaxy S10 Plus telefonunuz tüm aramaları kaydedecek ve daha sonra dinleyebileceksiniz.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum