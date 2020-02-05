



NVIDIA GeForce Now, sahip olduğunuz oyunları PC, Mac, NVIDIA Shield ve Android cihazlar da dahil olmak üzere herhangi bir uyumlu platformda oynamanıza izin veren akış hizmeti sonunda betadan çıktı. Ücretsiz olarak mevcut olanların dışında oynamak istediğiniz tüm oyunlara sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

NVIDIA GeForce Now ile Android'de PC Oyunları Oynayın

Ayrıca, NVIDIA GeForce Now yaklaşık 400 oyunla uyumludur, bu nedenle bazılarına sahip olsanız bile bazı nedenlerle erişilebilir olmayabilirler. Hizmetin kütüphanesinde belirli bir oyunu arayabilirsiniz ve sonuçlarda çıkarsa o halde uyumlu olduğu anlamına gelir.

GeForce Now, bulut tabanlı bir oyun akışı hizmetidir, bu da sahip olduğunuz oyunları Android akıllı telefon veya tablette oynayabileceğiniz anlamına gelir. Hizmet, 2GB RAM veya daha yüksek Android telefonları ve Android 5.0 veya üstünü destekliyor. Ayrıca NVIDIA, en iyi oyun deneyimi için Android kullanıcılarının cihazlarını 5GHz Wi-Fi ağına bağlamasını öneriyor.

Tek bir GeForce NOW hesabı oyunlarınızı Android telefonlar da dahil olmak üzere tüm uyumlu cihazlarınızda oynamanıza izin verir. NVIDIA, GeForce NOW'un ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu ancak hizmeti satın alanlara daha uzun erişim süresi sağlanacağı belirtildi. Yani premium aboneler öncelikli olacak. Ayrıca ücretsiz sürümde bir saatlik oyun oturumu hakkınız var totalde istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.





Aylık 5 $ karşılığında premium abone olursunuz, NVIDIA hizmetlerine, gerçek zamanlı ışın izlemeye (RT) ve altı saatlik oyun oturumlarına öncelikli erişim elde edersiniz. Bunun da ötesinde, 5 dolarlık ücret sadece ilk 12 ay için geçerli olacak. Ancak abonelere 90 günlük ücretsiz deneme süresi de verilecektir.

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