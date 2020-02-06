LG G7 ThinQ'da Donma ve Çökme Sorunu





LG G7 ThinQ'nun kilitlenerek donmasının ve çökmesinin birkaç nedeni vardır. Aşağıda bu nedenler ve çözümlerinin nasıl ele alınacağına dair ayrıntılara yer verdik.

Kötü Uygulamaları Kaldırın

LG G7 ThinQ'nun kilitlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri telefonunuzda hatalı bir üçüncü parti uygulamanın yüklü olmasıdır. Bu durumda Google Play Store'daki uygulama sayfasını ziyaret etmenizi ve uygulamadaki yorumları okumanızı öneririz. Ayrıca geliştiriciden gelen düzeltmeler olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Varsa, uygulamayı mevcut en son sürüme güncellemelisiniz. Düzeltme yoksa, telefonunuzun donmasını ve kilitlenmesini önlemek için uygulamayı kaldırmanız gerekir.

Yetersiz Bellek Alanı

Bir uygulamanın LG G7 ThinQ'da donma ve kilitlenme yapmasının nedeni, düzgün çalışması için gereken bellek alanının yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Cihazınızdaki bellek alanını boşaltmayı denemelisiniz.

LG G7 ThinQ'nun Önbelleğini Temizleyin

Cihazınızı uzun süre açık tuttuğunuzda çökme ve donmalarla sonuçlanan bazı olumsuz durumlar oluşabilir. Sonuç olarak cihazınız takılmaya başlayabilir. Bu durum önbellek hatası sonucu yaşanabiliyor. Basit bir yeniden başlatma problemi çözmeye yardımcı olacaktır. Ancak işe yaramazsa aşağıdaki adımları izleyin:





Cihazınızdaki Uygulamaları Yönet uygulamasını açın.

Ardından, donma ve çökme yapan uygulamaya dokunun.

Son olarak, Verileri Temizle ve Önbelleği Temizle düğmelerine dokunun.

Cihazınızı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Yukarıdaki talimatları uyguladıktan sonra sorunu hala çözemiyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlamayı denemelisiniz. Bunu yapmadan önce tüm önemli dosyalarınızı bir bilgisayara veya bulutta yedeklediğinizden emin olun.

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