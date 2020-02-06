



Akıllı telefonlarda internete bağlanan neredeyse herkes günümüzde Wi-Fi bağlantısını kullanıyor. Ancak kullandığınızda Wi-Fi'ın bağlantı hızı düştüğünde çok can sıkıcı olabilir. LG G7 ThinQ'da böyle bir sorun yaşıyorsanız aşağıdaki çözümleri uygulayın.

LG G7 ThinQ'da Yavaş İnternet Sorunu ve Çözümü

LG G7 ThinQ'da zayıf WiFi sinyali sorunu yaşıyorsanız Google'a erişimde veya Twitter ve YouTube'a bağlanmada gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Öte yandan, WiFi ağının sinyali güçlü olmasına rağmen hala yavaş bir bağlantınız varsa, LG G7 ThinQ'da' yavaş internet sorununu düzeltmenin farklı yollarını denemeniz gerekir.

Cihazınızdaki bu sorunu gidermek için kullanabileceğiniz birkaç kolay yol var:





Modeminizi veya yönlendiricinizi sıfırlayın.

WiFi ağınızı unutun ve tekrar bağlanın.

Modemin güvenlik ayarlarını düzenleyin. Ayrıca, güvenlik duvarını Devre Dışı bırakmayı deneyin.

Cihazınızın DNS'sini Google DNS olarak değiştirin.

Cihazınızın DHCP'sini Statik Bağlantı olarak değiştirin.

Modeminizde farklı bir geniş bant kanalına geçin.

Yönlendiricinin Bant Genişliği ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin.

Servis sağlayıcınıza başvurun.

Yukarıda listelenen kolay çözümlerle cihazınızdaki yavaş interneti çözebilmeniz gerekir. Hâlâ sorun yaşıyorsanız, cihazınızda "Önbellek Bölümünü Sil" işlemini deneyebilirsiniz. LG G7'nizdeki önbellek bölümünü temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

LG G7 ThinQ'da Önbelleği Temizlemek

İlk önce LG G7'nizi kapatın.

Ardından, güç düğmesini, Ses Açma ve Home düğmesini aynı anda basılı tutun.

Akıllı telefonunuz titreyene kadar birkaç saniye basılı tutun. Titreşim Kurtarma Modunun açıldığını doğrular.

"Önbellek Bölümünü Sil" seçeneğine gelene kadar Ses Kısma düğmesini kullanarak aşağı kaydırın.

Ardından, Güç düğmesini kullanarak seçin.

İşlem birkaç saniye sürecektir. Tamamlandığında, LG G7'nizi yeniden başlatabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum