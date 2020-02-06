



Android cihazlarda YouTube Music kullanıcıları için harika bir haberimiz var! Google, mobil uygulamasına şarkı sözleri için çok talep edilen bir özellik eklemeye karar verdi. Doğrudan videoda görünmüyorlar ve daha ziyade kendi özel Şarkı Sözleri bölümüne sahipler.

YouTube Music'te Şarkı Sözü Entegrasyonu

Birkaç Android kullanıcısı izledikleri şarkıların %90'ının altında şarkı sözleri olduğunu belirtti. Yalnızca lisanslı şarkılar şarkı sözü entegrasyonundan yararlanır, ancak lisanslı şarkıların hepsinde henüz şarkı sözü yok.

Yeni özellikten yararlanan bazı Android kullanıcıları Premium hesaplara sahip olmadığını belirtiyor. Yani müşterilerin ödeme yapıp yapmadığına bakılmaksızın şarkı sözlerinin herkes tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

Ne yazık ki şarkı sözleri özelliği şu anda az sayıda kullanıcılara ulaşıyor gibi görünüyor, çünkü pek çok kullanıcı Android cihazlarındaki yeni özelliği görememiş. Bunun bir sunucu taraflı güncelleme olduğunu da belirtmek gerek, bu nedenle özelliği alanlarla aynı YouTube Music sürümüne sahip olsanız bile, henüz şarkı sözlerini göremeyebilirsiniz.





iOS cihazlarda YouTube Music şarkı sözleri özelliğine dair henüz bir rapor yok, ancak Google'ın bunu iPhone'lara er ya da geç getirmemesi için hiçbir neden görmüyoruz.

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