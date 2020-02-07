Apple Music Verilerini Silmek (Android, iOS) – Tüm Adımlar





iPhone veya iPad'de İndirilen Apple Music Kütüphanesini Silmek

Bu yöntem ile iPhone veya iPad'inizde Apple Music ile indirilen tüm müzikleri, albümleri vb. Ayarlar'dan silebilirsiniz.

Adım: iPhone veya iPad'inizde Ayarları başlatın. Adım: Aşağı kaydırın ve "Music" i seçin. Adım 3: Şimdi aşağı kaydırın ve İndirilen müzik seçeneğine dokunun. Burada müzik koleksiyonunuzun ne kadar depolama alanı harcadığını da kontrol edebilirsiniz. Adım: 'Tüm Şarkılar' seçeneğinde sola hızlıca kaydırarak ve 'Sil' düğmesine basarak tüm Apple Music kitaplığını silin.

Alternatif olarak, belirli bir sanatçının adını sola kaydırarak ve 'Sil' düğmesine basarak müziklerinizi sanatçıya göre silebilirsiniz. Belirli bir sanatçının belirli bir albümünü silmek istiyorsanız, sanatçının adını seçip albümün adını sola hızlıca kaydırarak albümü silebilirsiniz.

Alternatif olarak, ekranın sağ üst köşesindeki düzenle düğmesine basıp 'Tüm Şarkılar'ın yanındaki veya listedeki herhangi bir sanatçının adının yanındaki eksi şekilli simgeye de basabilirsiniz.





iPhone veya iPad'de Apple Music Kütüphanesi Nasıl Silinir? (Uygulamadan)

Adım: iPad, iPhone veya iPad'inizde Apple Music uygulamasını açın. Adım: Müziğinizi nasıl silmek istediğinize bağlı olarak Albümler, Çalma Listeleri veya Şarkılar'ı seçin. Adım 3: Şimdi belirli bir albüme, çalma listesine veya şarkıya bir saniyeden uzun süre basın, bir menü açılır Adım 4: Belirli bir öğenin müzik kitaplığınızdan silinmesi için açılır menüden "Kitaplıktan Sil" seçeneğini seçin.

Android Cihazlarda Apple Müzik Kütüphanesini Silmek

Adım: Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Apple Music uygulamasını açın. Adım: Alt çubuktaki "Kütüphane" sekmesini seçin.

Adım 3: Şimdi listeden Albümler, Sanatçılar, Çalma Listeleri veya Şarkılar'ı seçin.

Adım 4: Silmek istediğiniz öğeye (albüm, sanatçı, çalma listesi veya şarkı) uzun basın ve bir açılır menü görünür.

Adım 5: Şimdi menü öğeleri listesindeki Kütüphaneden Sil seçeneğine dokunun.

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