



Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda en az iki telefon duyurması bekleniyor – Mi 10 ve Mi 10 Pro. Cihazların 5G'yi desteklemeleri bekleniyor ve bugün bir şirket yöneticisi tarafından başka bir büyük duyuru daha geldi: Telefonlar Micron tarafından üretilen LPDDR5 RAM yongalarını kullanacak.

LPDDR5 RAM'li Xiaomi Mi 10 ve Red Magic 5G

Bilgiler, Xiaomi Marketing ve Xiaomi Japan'ın genel müdür yardımcısı Zhiyuan Zang tarafından tweetlendi. Mi 10 12GB'a kadar RAM destekleyen ABD'li yongaları kullanan ilk akıllı telefon olacak. Bununla telefon 6,4 Gbps'ye kadar veri iletimi yapabilecek ve böylece 5G hızlarına ulaşmada hiçbir sıkıntı yaşamayacak.

Şu anda Samsung, akıllı telefonlar için LPDDR5 DRAM üreten diğer büyük üreticidir. Yaklaşan Galaxy S20'ler aynı çipi kullanmadığı sürece, Xiaomi Mi 10 ailesi LPDDR5 DRAM kullanan ilk telefon olacak

Nubia'nın yaklaşan Red Magic 5G'si, Snapdragon 865 yonga seti, 144Hz yenileme hızı ekranı ve çift modlu 5G bağlantısı ile gerçek bir canavar olacak. Etkileyici özellik listesine ek olarak, marka tüm sürümlerin standart olarak Samsung LPDDR5 RAM yongaları ile geleceğini onayladı.





Bu haftanın başlarında Fei, Red Magic 5G'nin 16GB'a kadar RAM, 64MP ana kamera ve hızlı şarj özelliğini destekleyeceğini söylemişti. Telefonun aşırı ısınmasını önleyecek fiziksel bir fanı olacağını da doğruladı.

Samsung'un LPDDR5'i, 6.400Mbps'ye kadar aktarım hızlarıyla önceki LPDDR4X standardından %50 daha hızlı. Samsung, LPDDR5 çözümünü Temmuz 2018'de tanıttı ve geçen Temmuz ayında seri üretim aşamasına girdi.

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