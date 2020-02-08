



Qualcomm'un en yeni Snapdragon 865 yonga seti, önümüzdeki hafta duyurulacak Samsung Galaxy S20'den başlayarak bu yıl ileri teknoloji cihazlara güç verecek. Qualcomm bugün yeni yonga seti ile kaydedilen 8K çözünürlüklü bir video örneği yayınladı.

Snapdragon 865 ile Dünyanın ilk 8K Video Görüntüsü

Spectra 480 ISS, Snapdragon 865'in içinde bulunur ve saniyede 2 gigapiksel veri işleyebilir. Ayrıca teorik olarak 200 MP fotoğraf yakalayabilir ve aynı anda 4K HDR video ve 64 MP fotoğraf çekebilir.

Snapdragon 865'e sahip akıllı telefonlar, profesyonel görüntü kalitesine ulaşacak ve 8K video çekimi de dahil olmak üzere heyecan verici yeni kamera özellikleri sunacak. 33 megapiksel çözünürlüklü 8K video ile Arizona'nın çarpıcı peyzajı gözler önüne seriliyor.

Kullanılan donanım Qualcomm yonga seti ile çalışan ve Sony IMX586 48MP sensör ile eşleştirilen bir "prototip akıllı telefon"a ait. Video kalitesini değerlendirmek zordur. Ortaya çıkan video YouTube sıkıştırması ile donanımdan kaynaklanabilecek gürültülü ve grenden dolayı gerçek 8K gibi görünmüyor.

Ayrıca çekimlerin Kasım ayında yapılıp bugün yayımlanması video kalitesinin sonradan artırıldığını gösteriyor.





8K video pek yakın bir zamanda TV'lerimizi ve akıllı telefonlarımızı devralacak gibi görünmüyor. Bu kadar yüksek çözünürlükte video çekmenin en önemli yararı, videoyu 4K çözünürlüğe indirmektir. Sonuç olarak daha net görüntüler elde edilir.

Ayrıca 8K video depolamak için çok daha fazla depolama alanına ihtiyacımız var. Bu özellikle iPhone sahipleri için kötü haber.

Galaxy S20 Ultra'nın 108MP kamera sensörü ile 8K çözünürlükte video kaydedebileceği söylendi. Galaxy S20'de Samsung'un görüntü kalitesinin ne kadar iyileştiğini görmeyi heyecanla bekliyoruz. O zamana kadar sadece bir hafta var.

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