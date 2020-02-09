HomePod'da Kurulum Başarısız Oldu – 301003 Hatası ve Çözümü





HomePod'da kurulum başarısız oldu (301003) hatası can sıkıcı olabiliyor. Bu sorunun çözüm adımlarına geçmeden önce bazı temel gereksinimleri tam olarak karşıladığınızdan emin olmanız gerek:

iPhone veya iPad'inizde son iOS sürümünün çalıştığından emin olun.

Akıllı hoparlörün bazı bilgilerinize erişebilmesi için iPhone veya iPad'inizde iCloud Anahtar Zinciri'ni etkinleştirmeniz gerekir. Ayarlar -> Apple Kimliği -> iCloud -> Anahtar Zinciri -> iCloud Anahtar Zinciri bölümüne gidin.

Ayrıca, Apple ID için iOS aygıtınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlamanız gerekir.

Wi-Fi Bağlantınızı Kontrol Edin

HomePod'un kurulması için yerel Wi-Fi bağlantınızın çalışması gerekir. Kablosuz bağlantınızın düzgün çalıştığından emin olun.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, "Kablosuz" a dokunun ve ardından Kablosuz'un yanındaki düğmeyi kapatın.

Şimdi, birkaç saniye beklemeniz ve sonra etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Hala çalışmıyorsa kablosuz ağı kaldırın, cihazınızı yeniden başlatın ve tekrar ağa bağlanın:

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Kablosuz" a ve ardından Kablosuz ağın yanındaki 'i' düğmesine dokunun.

Ardından, "Bu cihazı unut" üzerine dokunun ve son olarak onaylayın.

Şimdi cihazınızı yeniden başlatın ve ağa yeniden bağlanın.

iOS Aygıtınızda Bluetooth'u KAPATIN / AÇIN

HomePod'un iPhone veya iPad'inizle iletişim kurabilmesi için Bluetooth'a ihtiyacı vardır. Bu nedenle, iOS cihazınızın Bluetooth'unu AÇIK / KAPALI konuma getirmeyi denemelisiniz.





iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Bluetooth'a dokunun ve ardından Bluetooth'un yanındaki düğmeyi kapatın.

Şimdi, Bluetooth'u tekrar açmadan önce bir süre beklemeniz gerekir.

Şimdi HomePod'unuzu kurmayı deneyin. İşlemi başarıyla tamamlayabiliyorsanız, harika! Sorunla hala karşılaşıyorsanız, aşağıdaki bir sonraki çözüme geçin.

HomePod'u Manuel Olarak Sıfırlayın

HomePod'u manuel olarak sıfırlamanız gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Hoparlörü çıkarın ve tekrar takın.

Ardından, hoparlörün üstündeki tuşu basılı tutun. Üç bip sesi duyana kadar basılı tutun.

Hoparlörünüzü manuel olarak sıfırladıktan sonra, artık herhangi bir sorunla karşılaşmamanız gerekir.

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