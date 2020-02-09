



Birkaç gün önce, Galaxy S20 üçlüsünün ABD fiyatlandırmasını öğrendik ve şimdi Avrupa fiyatlandırmasını da öğreniyoruz.

Samsung Galaxy S20 Ailesinin Avrupa Fiyatları

Samsung Galaxy S20 ailesinin Avrupa fiyatlandırması gün yüzüne çıktı. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Galaxy S20, Avrupa'da 899 € fiyatla satışa sunulacak, ancak Avrupa'nın bazı ülkelerindeki müşterilerin 909 € ödemesi gerekecek. 5G donanımlı modeli almaya karar verirseniz, 100 € daha fazla para harcamanız gerekecek, ancak daha fazla RAM'iniz de olacak.

Bununla birlikte, S20+'ın 4G varyantı 999 €'ya mal olurken, 5G için hazır S20 Ultra 1.349 €'dan başlayacak. Tıpkı normal S20 gibi, Plus ve Ultra modelleri de bazı Avrupa ülkelerinde daha pahalıya mal olacak. Türkiye bunlar arasında. Aşağıda daha fazla ayrıntıya göz atabilirsiniz:





Fiyatlar

Samsung Galaxy S20 (8GB / 128GB): 899 € / 909 €

Samsung Galaxy S20 5G (12GB / 128GB): 999 € / 1.009 €

Samsung Galaxy S20+ (8GB / 128GB): 999 € / 1.009 €

Samsung Galaxy S20+ 5G (12GB / 128GB): 1.099 € / 1.109 €

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12GB / 128GB): 1.349 € / 1.359 €

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16 GB / 512 GB): € 1,549 / 1,559

Bu bilgilerin doğrudan Samsung'dan gelmediğini unutmayın, bu nedenle S20 üçlüsünün özellikleri, fiyatı ve kullanılabilirliği hakkında her şeyi öğreneceğimiz 11 Şubat etkinliğini beklemek en iyisidir.

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