



Twitter belki bir mikroblog halini aldı, ancak platform insanların fotoğraflarını, videolarını veya hikayelerini vb. yayınladığı herhangi bir sosyal medya sitesinden çok farklı değil. Yıllar boyunca platform insanların gelip politik görüşlerini ifade ettikleri bir yer haline de geldi. Sosyal konular, duygularını ifade etme ve daha fazlası Twitter'da yer alıyor. Bazen, uygunsuz veya küfürlü bazı tweet'lerle karşılaşırsınız. Bazı insanlar aşırı duygulara kapılır ve bazı rahatsız edici kelimeler ile sınırları aşar ve insanların duygularını incitir. Böyle durumlarda o tweet'i şikayet edebilirsiniz.

Twitter'da Tweet'i Şikayet Etmek

Twitter'ın kullanıcılarına sunduğu raporlama aracı sayesinde, belirli bir tweet'i veya tüm hesabı bildirmek, şikayet etmek mümkün. Bu nedenle, böyle bir tweet'e rastladıysanız ve bildirmek istiyorsanız, adım adım aşağıdaki kılavuzumuzu izleyin.

Şikayet etmek için tek ihtiyacınız olan bir Twitter hesabı ve bildirmek istediğiniz tweet'tir.

Kötüye kullanım amaçlı bir tweet'i bildirme adımları şöyle:

Akıllı telefonunuzda veya tarayıcınızda Twitter'ı açın ve bildirmek istediğiniz Tweet'e gidin Tweet'in sağ tarafındaki aşağı oka dokunun ve Raporla/Bildir seçeneğini seçin Ardından görüşünüze göre "zarar verici" olduğunu söyleyebilirsiniz.

Bundan sonra Twitter, tweet ve bildirmeye çalıştığınız sorun hakkında daha fazla bilgi isteyecek. Ayrıca Twitter, bildirilen tweet'i değerlendirmek için daha iyi bir fikir edinmek amacıyla hesabın biraz daha tweet atmasını bekleyebilir.





Tweet'i bildirdikten sonra, soruşturma raporlarıyla birlikte Tweet metnini içeren takip e-postaları alırsınız. Ayrıca bu "Tweetler hakkındaki güncellemeler" seçeneğindeki kutunun işaretini kaldırarak şikayetlerle ilgili bildirimleri devre dışı bırakma imkanınız da mümkün.

Raporu başarıyla gönderdikten sonra Twitter, Twitter deneyimini geliştirmek için bazı öneriler gösterecek. Ayrıca, gelecekte bu tür tweet'leri görmeyi engellemek için Twitter'daki bazı anahtar sözcükleri engelleyebilirsiniz.

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