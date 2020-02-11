



Geçen hafta açıklanan Poco X2 bazı yerel mağazalar aracılığıyla başta Hindistan'da satışa sunuldu. Telefon Türkiye gibi küresel pazarlara da gelecek.

Poco X2 Satışta, İşte Fiyatı

Yeniden markalanmış bir Redmi K30 olan Poco X2, üç bellek yapılandırmasıyla geliyor – 6GB / 64GB olanı 225 $, 6GB / 128 GB olanı 240 $ ve 8GB / 256 GB olanı 280 $ fiyata sahip. Atlantis Blue, Matrix Purple veya Phoenix Red renklerinden birini seçebileceksiniz.

Poco X2, Snapdragon 730G SoC tarafından destekleniyor ve Android 10 tabanlı MIUI 11 ile kutudan çıkıyor. 6.67 inç FHD+ 120Hz LCD ekran ve 27W hıza kadar hızlı şarj edilebilen 4.500 mAh pil taşıyor.

Önde çift kamera (20MP + 2MP) ve arkada dört kamera var, bu da 64MP ana, 8MP geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik algılama lenslerinin kombinasyonundan ibaret.





Daha fazla bilgi edinmek için Poco X2'nin uluslararası varyantı olan Redmi K30'un inceleme videolarını seyredebilirsiniz.

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