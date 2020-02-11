



Görünüşe göre yeni koronavirüs bu yılki en büyük mobil etkinlik olan Mobil Dünya Kongresi 2020'yi mahvedecek. LG'nin corona virüs endişesiyle fuardan olaydan çekilme kararının ardından Sony de corona virüs nedeniyle katılımı iptal edeceğini ve yeni ürünlerini çevrimiçi olarak açıklayacağını resmi bir şekilde duyurdu.

Sony ve Amazon Corona Virus Endişesiyle MWC 2020'yi İptal Etti

Bugün erken saatlerde Amazon da corona virüs nedeniyle MWC 2020'ye katılmayacağını doğrularken, Nvidia ve Ericsson geçen hafta fuardan çekildiklerini açıklamıştı. Tabii ki Nvidia ve Amazon tarihsel olarak fuarda hiçbir zaman büyük bir mevcudiyete sahip olmadılar ancak LG Sony ve Ericsson'un yokluğu hissedilecek.

GSMA, corona virüsün yayılma olasılığını sınırlamak ve katılımcıların sağlığını korumak için ek önlemler aldıklarını açıkladı. Çin'den fuara gelen insanlara kısıtlamalar getirdi. Ancak corona virüs nedeniyle MWC 2020 katılımlarını iptal eden şirketlerin listesi büyürse tüm etkinlik henüz basına açıklanmayan bir tehlikede olabilir.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum