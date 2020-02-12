Samsung'un büyük Unpacked 2020 etkinliği sona erdi ve duyurduğu akıllı telefonlar hem İngiltere hem de Türkiye dahil Avrupa kıtasında ön sipariş için hazır durumda. Bu durum tüm S20 ailesi ve Galaxy Z Flip için geçerli.
Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip Fiyatları ve Çıkış Tarihi
Türkiye'de cihazlar ön siparişe açıldı ve 6 Mart'ta çıkış yapmış olacaklar. Öte yandan, ABD'de S20, S20+ ve S20 Ultra ön siparişleri 21 Şubat'ta başlayacak. İngiltere'de şimdi ön sipariş verenler 8 Mart'a kadar, Almanya ve diğer AB ülkelerinden verenler 13 Mart'a kadar bekleyecek. Galaxy S20+ veya S20 Ultra ön siparişi vermek herkese ücretsiz bir Galaxy Buds+ çifti kazandırıyor.
Galaxy Z Flip, 14 Şubat'ta ABD'de satışa sunulacak. İngiltere ve AB'deki ön siparişler halihazırda açık. Z Flip AB'de 21 Şubat'ta ve İngiltere'de 13 Şubat'ta kargoya verilecek. Z Flip'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.
İşte fiyatlandırma dökümü. ABD'de S20, S20+ ve S20 Ultra sadece 5G versiyonlarıyla mevcut olacak. Türkiye dahil dünyanın geri kalanında ise S20 ve S20+'ın sadece 4G versiyonu sunulacak. Galaxy Z Flip sadece 4G ile geliyor ve S20 Ultra her yerde 5G ile sunuluyor.
S20 Türkiye Fiyatları
|Samsung Galaxy S20
|Fiyat
|4G 128GB
|7.799 TL
|Samsung Galaxy S20+
|Fiyat
|4G 128GB
|9.299 TL
|Samsung Galaxy S20 Ultra
|Fiyat
|5G 128GB
|11.999 TL
|5G 512GB
|–
S20 Dünya Fiyatları
|Samsung Galaxy S20
|ABD
|Avrupa
|BK
|4G 128GB
|–
|€899
|£799
|5G 128GB
|$999
|€999
|£899
|Samsung Galaxy S20+
|ABD
|Avrupa
|BK
|4G 128GB
|–
|€999
|–
|5G 128GB
|$1,199
|€1,099
|£999
|5G 512GB
|$1,299
|€1,249
|–
|Samsung Galaxy S20 Ultra
|ABD
|Avrupa
|BK
|5G 128GB
|$1,399
|€1,349
|£1,199
|5G 512GB
|$1,599
|€1,549
|£1,399
|Samsung Galaxy Z Flip
|ABD
|Avrupa
|BK
|4G 256GB
|$1,380
|€1,480
|£1,300
Tüm bu fiyatlar sizin için çok yüksek görünüyorsa, Samsung'un geçen yılki amiral gemilerinin sürekli olarak ucuzlatıldığı ilginizi çekebilir.
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