Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip Fiyatları ve Çıkış Tarihi


Samsung'un büyük Unpacked 2020 etkinliği sona erdi ve duyurduğu akıllı telefonlar hem İngiltere hem de Türkiye dahil Avrupa kıtasında ön sipariş için hazır durumda. Bu durum tüm S20 ailesi ve Galaxy Z Flip için geçerli.

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Türkiye'de cihazlar ön siparişe açıldı ve 6 Mart'ta çıkış yapmış olacaklar. Öte yandan, ABD'de S20, S20+ ve S20 Ultra ön siparişleri 21 Şubat'ta başlayacak. İngiltere'de şimdi ön sipariş verenler 8 Mart'a kadar, Almanya ve diğer AB ülkelerinden verenler 13 Mart'a kadar bekleyecek. Galaxy S20+ veya S20 Ultra ön siparişi vermek herkese ücretsiz bir Galaxy Buds+ çifti kazandırıyor.

Galaxy Z Flip, 14 Şubat'ta ABD'de satışa sunulacak. İngiltere ve AB'deki ön siparişler halihazırda açık. Z Flip AB'de 21 Şubat'ta ve İngiltere'de 13 Şubat'ta kargoya verilecek. Z Flip'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

İşte fiyatlandırma dökümü. ABD'de S20, S20+ ve S20 Ultra sadece 5G versiyonlarıyla mevcut olacak. Türkiye dahil dünyanın geri kalanında ise S20 ve S20+'ın sadece 4G versiyonu sunulacak. Galaxy Z Flip sadece 4G ile geliyor ve S20 Ultra her yerde 5G ile sunuluyor.


S20 Türkiye Fiyatları

Samsung Galaxy S20Fiyat
4G 128GB7.799 TL
Samsung Galaxy S20+Fiyat
4G 128GB9.299 TL
Samsung Galaxy S20 UltraFiyat
5G 128GB11.999 TL
5G 512GB

S20 Dünya Fiyatları

Samsung Galaxy S20ABDAvrupaBK
4G 128GB€899£799
5G 128GB$999€999£899
Samsung Galaxy S20+ABDAvrupaBK
4G 128GB€999
5G 128GB$1,199€1,099£999
5G 512GB$1,299€1,249
Samsung Galaxy S20 UltraABDAvrupaBK
5G 128GB$1,399€1,349£1,199
5G 512GB$1,599€1,549£1,399
Samsung Galaxy Z FlipABDAvrupaBK
4G 256GB$1,380€1,480£1,300

Tüm bu fiyatlar sizin için çok yüksek görünüyorsa, Samsung'un geçen yılki amiral gemilerinin sürekli olarak ucuzlatıldığı ilginizi çekebilir.

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