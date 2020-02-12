



Samsung'un büyük Unpacked 2020 etkinliği sona erdi ve duyurduğu akıllı telefonlar hem İngiltere hem de Türkiye dahil Avrupa kıtasında ön sipariş için hazır durumda. Bu durum tüm S20 ailesi ve Galaxy Z Flip için geçerli.

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Türkiye'de cihazlar ön siparişe açıldı ve 6 Mart'ta çıkış yapmış olacaklar. Öte yandan, ABD'de S20, S20+ ve S20 Ultra ön siparişleri 21 Şubat'ta başlayacak. İngiltere'de şimdi ön sipariş verenler 8 Mart'a kadar, Almanya ve diğer AB ülkelerinden verenler 13 Mart'a kadar bekleyecek. Galaxy S20+ veya S20 Ultra ön siparişi vermek herkese ücretsiz bir Galaxy Buds+ çifti kazandırıyor.

Galaxy Z Flip, 14 Şubat'ta ABD'de satışa sunulacak. İngiltere ve AB'deki ön siparişler halihazırda açık. Z Flip AB'de 21 Şubat'ta ve İngiltere'de 13 Şubat'ta kargoya verilecek. Z Flip'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

İşte fiyatlandırma dökümü. ABD'de S20, S20+ ve S20 Ultra sadece 5G versiyonlarıyla mevcut olacak. Türkiye dahil dünyanın geri kalanında ise S20 ve S20+'ın sadece 4G versiyonu sunulacak. Galaxy Z Flip sadece 4G ile geliyor ve S20 Ultra her yerde 5G ile sunuluyor.





S20 Türkiye Fiyatları

Samsung Galaxy S20 Fiyat 4G 128GB 7.799 TL Samsung Galaxy S20+ Fiyat 4G 128GB 9.299 TL Samsung Galaxy S20 Ultra Fiyat 5G 128GB 11.999 TL 5G 512GB –

S20 Dünya Fiyatları

Samsung Galaxy S20 ABD Avrupa BK 4G 128GB – €899 £799 5G 128GB $999 €999 £899 Samsung Galaxy S20+ ABD Avrupa BK 4G 128GB – €999 – 5G 128GB $1,199 €1,099 £999 5G 512GB $1,299 €1,249 – Samsung Galaxy S20 Ultra ABD Avrupa BK 5G 128GB $1,399 €1,349 £1,199 5G 512GB $1,599 €1,549 £1,399 Samsung Galaxy Z Flip ABD Avrupa BK 4G 256GB $1,380 €1,480 £1,300

Tüm bu fiyatlar sizin için çok yüksek görünüyorsa, Samsung'un geçen yılki amiral gemilerinin sürekli olarak ucuzlatıldığı ilginizi çekebilir.

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