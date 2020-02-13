



Beklenmedik durumlara karşı her zaman hayati bilgilerinizi yedeklemeniz önerilir. Düzenli bir iPhone yedeklemesi oluşturarak fotoğraf kitaplığınızı, kişisel verilerinizi, uygulama verilerinizi ve daha fazlasını koruyabilirsiniz. Buna ekranı kırık iPhone'u yedeklemek de dahildir.

Ekranı Kırık iPhone'u Yedeklemek

iPhone kullanıcısının yedekleme yaparken iki seçeneği vardır:

Yerel yedekleme ve

Çevrimiçi yedekleme.

Yerel yedekleme iTunes çalıştıran bir bilgisayar kullanılarak yapılırken çevrimiçi yedekleme iCloud üzerinden doğrudan web'e yapılır. Her iki seçeneğin de avantajları ve dezavantajları vardır. iCloud'da yedeklemenin kaybolma şansı yoktur ancak iCloud sınırlı depolama alanı sunar. iTunes ve Finder söz konusu olduğunda depolama sıkıntısı yoktur ancak sistem arıza yaparsa veriler silinebilir.

iTunes'a / Finder'a Yedeklemek

iTunes yedeklemesini gerçekleştirmek için Mac'inizde veya PC'nizde iTunes uygulamasını kullanabilirsiniz (Yeni Mac'lerde Finder). Bilgisayar kablosuz olarak bağlıysa yedeklemeye başlayabilirsiniz ve iPhone'un aynı ağda olduğundan emin olmanız yeterlidir. Ancak kablosuz olarak yedeklemek istemiyorsanız şarj kablosunu kullanarak yedekleyebilirsiniz. Kablo, daha hızlı ve güvenilir iTunes, cihazınızdaki hemen hemen her şeyi; uygulamalar, müzik, resim ve videoları yedekler. Devre dışı bırakmadıysanız kamera rulonuz yedeklenir.

Adımlar

iTunes'u veya Finder'ı açın ve ekranı kırık iPhone'u tanımasını bekleyin, ardından ekranın sol üst tarafındaki cihaz simgesini tıklayın.

Sol kenar çubuğundan Özet'i seçin ve Otomatik Olarak Yedekle altında "Bu bilgisayar" ı seçin.

Gerekirse, yedeklerinizi korumak için bir parola oluşturmak üzere "Yerel yedeklemeyi şifrele" kutusunu işaretleyin.

Şimdi yedeklemeyi başlatmak için "Şimdi Yedekle" ye tıklayın. Yedeklemeler PC veya Mac'inizde yerel olarak depolanır.

Bilgisayar iPhone'u Tanımıyorsa

Daha önce hiçbir bilgisayara iPhone'u bağlamamış ve iTunes/Finder ile tanışmamışsanız ekranı kırık iPhone'u yedeklemek için şansınız yok demektir. Bu durumda elinizde aşağıdaki seçenekler var:





Kırık ekranı onarın ve cihazı daha sonra eve giderek yedekleyin.

Bilgisayara güvenmek için gerekli şifreyi girmek için bluetooth klavye kullanın (klavye önceden eşleştirilmişse).

Ekranın küçük bir alanının hala çalışması durumunda: Siri'yi açmak ve Siri'den VoiceOver'ı açmasını istemek için Home tuşunu basılı tutun "Kilidi Açmak İçin Kaydır" seçilinceye kadar sağa / sola kaydırın İki kez dokunun, ardından şifre kodu sayfası açılır Şifreyi girmek için sağa / sola kaydırın "Bu Bilgisayara Güven" sorulursa "Güven" düğmesine dokunun. Sonra ekranı kırık bozuk iPhone'dan veri kurtarmaya başlayabilirsiniz.



iCloud'a Yedeklemek

Telefonunuz şarja bağlıyken Wi-Fi açıksa iCloud yedeklemesi otomatik olarak başlar. Şanslıysanız iPhone o gece verileri kendiliğinden yedekleyebilir. iCloud yedekleme, iPhone'unuzdaki birçok veriyi kapsar ve şunları içerir:

Uygulama verisi

Apple Watch yedeklemeleri,

iOS ayarları

HomeKit yapılandırması

Mesaj içeriği,

Fotoğraf kütüphanesi

Satın alma geçmişiniz

Zil sesleri

iCloud rehberinizi, takvimlerinizi, yer işaretinizi, postanızı, notlarınızı, paylaşılan fotoğraflarınızı, iCloud Fotoğraf Kitaplığını, Sağlık verilerinizi veya çağrı geçmişinizi yedeklemeyebilir.

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