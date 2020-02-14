Samsung Arka Camım Kırıldı Ne Yapabilirim?





Çıkarılabilir arka kapaklı telefonlara sahip olduğunuz günler geride kaldı. Eski bir Samsung veya Motorola telefonunuz yoksa, pilinin değiştirilmesi veya sadece arkasındaki kırık camın çıkarılması mümkün görünmeyecektir. Bu nedenle arka camı kırılan bir Samsung telefonun kapağını nasıl çıkaracağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için camın altında tam olarak neler olup bittiğini incelememiz gerek.

1) Arka kapağı nasıl çıkarabilirim?

Arka cam, telefonun çerçevesine yerleşen düz bir cam parçasıdır. Cihazın arka kapağını çerçeveye bağlayan yapışkan bir halka vardır. Arka cam çatlamışsa, ısı ve uygun aletlerle kapağın dikkatlice çıkarılması gerekecektir, aksi takdirde daha fazla çatlayabilir ve küçük camlardan oluşan toz parçaları oluşabilir.

Daha yeni modellerde arka camın altında parmak izi sensörünün olabileceğini unutmayın. Bu nedenle cihazı ısıtıp yapışkanı çözdükten sonra, pena benzeri plastik bir cismi kenarlardan içeri doğru iterken kabloya zarar vermemeye çalışmanız gerek.

2) Hangi araçlara ihtiyacım var?

En önemli şey ısıdır. Isı olmadan arka cam çok kolay kırılır. Isı tabancanız varsa, yapıştırıcıyı gevşetmek için kenarları biraz ısıtmanız gerek. Ardından küçük bir açıklık oluşturmak için vantuz veya cam ile çerçeve arasına girecek ince bir plastik kart kullanabilirsiniz. Aralık oluştuktan sonra ısı aletiniz veya plastik kartınızla kenar boyunca yapışkanı çözmeye devam edin. Kapağı çıkartan aletin üzerine biraz alkol damlatmak yapıştırıcıyı çözmeye yardımcı olur. Bir kez etraflıca çalıştıktan sonra, kırık arka cam Samsung cihazdan oldukça kolay bir şekilde çıkmalıdır.





Nasıl geri takabilirim?

Bu kısım oldukça basittir, sipariş ettiğiniz yedek arka cama halihazırda yapışkan uygulanmış olabilir. Değilse, arka camın kenarı boyunca kullanılabilecek farklı tipte yapışkanlar ve çift taraflı yapıştırıcı şeritler sipariş edebilirsiniz. Bunu yeni arka cama uyguladıktan sonra önce altındaki tüm kabloları bağlayın. Kameraya takılmamasına dikkat edin, aksi takdirde camı tekrar kırabilir.

Risk almak istemiyor musunuz?

Tüm bunlar zor geliyorsa Samsung teknik servisinize gidebilir ve tamiri onların gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Ancak cihazınızı kendiniz tamir ettiğinizde çok daha düşük ücretler ödersiniz. Zira arka cam kırılması Samsung tarafından garantiye alınmıyor.

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