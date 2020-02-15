iPhone'da Titreşim Modunda Alarmın Çalması





iOS cihazınız titreşimdeyse, sizi güzel uykunuzdan uyandırmak için ayarladığınız alarmın çalmayacağından endişe duyuyor olabilirsiniz. Size iyi haberler getirdik, çünkü iPhone alarmı titreşim modunda çalışıyor. iPhone'unuzun zil sesini devre dışı bırakıp titreşimi etkinleştirmeniz önemli değildir, alarm daima çalacaktır.

Ancak bu alarmların ne kadar sesli olduğundan rahatsızsanız, alarmın sesini daima değiştirebilirsiniz. Aşağıda bu konuyu nasıl ele alabileceğinizi gösterdik:





iPhone Titreşimdeyken Alarm Sesini Ayarlamak

iOS cihazınızın ana ekranında, dişli çark simgesi olarak görünen Ayarlar uygulamasını başlatın.

Telefonunuzun ses ayarlarına erişmek için Sesler ve Dokunuşlar menüsüne dokunun.

"Zil ve Uyarılar" ın altında, ses düzeyinin daha yüksek olabilmesi için ses düzeyi çubuğunu sağa kaydırın. Böylece iPhone'unuz titreşim halindeyken alarmlarınızın sesini artırmış olacaksınız.

Bundan sonra alarmınız için yeni bir zil sesi seçin. iPhone'unuzun ana ekranından Saat uygulamasını başlatın ve ekranınızın sol üst köşesindeki Düzenle'yi seçin.

Düzenlemek istediğiniz alarmı seçin ve "Ses" e erişin. Buna basmak alarmınız için bir zil sesi seçmenizi sağlar. iPhone'unuzdan veya cihazla birlikte gelen zil seslerinden seçim yapabilirsiniz. Ekranın alt kısmında "Hiçbiri" seçeneğini seçmediğinizden emin olun.

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