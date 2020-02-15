LG'de Kilit Ekranını Değiştirmek





LG'nizin kilit ekranını, erişimi kolaylaştıracak farklı simgeler ve widget'lar ekleyerek özelleştirmek mümkün. Ayrıca kilit ekranı duvar kağıdını ailenizin ve arkadaşlarınızın resimleri ile de özelleştirebilirsiniz.

LG'de Kilit Ekranı Özellikleri

Kilit ekranında özelleştirebileceğiniz ve ekleyebileceğiniz başka özellikler de vardır. LG'nizin kilit ekranına ekleyebileceğiniz başlıca widget'lar aşağıda sıralanıyor.

Çift Saat : Bu widget, kendi yerel saatinize bağlı olarak farklı saat dilimlerini görüntülemek için harika bir yoldur. En çok seyahat edenler için yararlıdır.

: Bu widget, kendi yerel saatinize bağlı olarak farklı saat dilimlerini görüntülemek için harika bir yoldur. En çok seyahat edenler için yararlıdır. Saat Boyutu : Bu, cihazınızın kilit ekranında saatin boyutunu düzenlemenize yardımcı olur.

: Bu, cihazınızın kilit ekranında saatin boyutunu düzenlemenize yardımcı olur. Tarihi Göster : Bu, kilit ekranında doğru tarih ve saati görüntüler.

: Bu, kilit ekranında doğru tarih ve saati görüntüler. Kamera Kısayolu : Bu widget ile LG'deki Kamera uygulamasına kolayca erişebilirsiniz.

: Bu widget ile LG'deki Kamera uygulamasına kolayca erişebilirsiniz. Cihaz Sahibi Bilgileri : Bu widget, telefonunuzun kaybolması durumunda çok faydalıdır. Kullanıcı bilgileri, kayıp cihazınızı iade etmek isteyenler için önemli olabilir.

: Bu widget, telefonunuzun kaybolması durumunda çok faydalıdır. Kullanıcı bilgileri, kayıp cihazınızı iade etmek isteyenler için önemli olabilir. Kilit Açma Efekti : Bu özellik, cihazınızın kilit ekranına harika bir animasyon efekti ekler. Suluboya genellikle çoğu kullanıcının seçimidir.

: Bu özellik, cihazınızın kilit ekranına harika bir animasyon efekti ekler. Suluboya genellikle çoğu kullanıcının seçimidir. Ek bilgi: Bu, kullanıcılara cihazınızın kilit ekranına hava durumu güncellemeleri ve diğer yararlı bilgileri ekleme seçeneği sunar.

LG Telefonda Kilit Ekranı Nasıl Değiştirilir?

LG'nin kilit ekranını değiştirmek oldukça kolaydır. Ana ekranda boş bir alanı basılı tutmanız yeterlidir. Bu, ekranınızda düzenleme modunu getirecektir. Burada widget'lar eklenebilir, ayarlar ve duvar kağıdı değiştirilebilir.





Duvar Kağıdı'na ve ardından Kilit ekranına dokunun.

Cihazınızda seçim yapabileceğiniz farklı yerleşik duvar kağıtları vardır.

Ancak cihazınızdaki istediğiniz herhangi bir resmi de kullanabilirsiniz.

Kullanmak istediğiniz görüntüye ve sonra "Duvar Kağıdını Ayarla" düğmesine dokunun.

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