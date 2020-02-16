



Galaxy A serisi, düşük ve orta segmentlerdeki hemen hemen her fiyat noktasını kapsıyor. Bununla birlikte Samsung, piyasada küçük bir boşluk bulmuş gibi görünüyor ve şimdi Galaxy A70e ile bunu doldurmak istiyor.

Samsung Galaxy A70e'nin Özellikleri

Galaxy A70 ve Galaxy A70'lerin ayak izlerini takip eden yeni telefon bu kez delikli ekran yerine çentikli bir ekrana sahip. Ancak maliyetleri düşürmek için Samsung, Infinity-U panelini, belirgin şekilde daha kalın çerçeveler ve daha büyük bir çene ile birleştiren Infinity-V alternatifine geçmiş.

Ekranın kendisi de bu kez 6,7 inçten 6,1 inçe küçülüyor, yani önemli ölçüde daha küçük ve ekran içi parmak izi tarayıcısı daha geleneksel olan kapasitif çözüm ile değiştirilmiş.

Üç kamera barındırıyor, ancak düşük fiyat etiketi nedeniyle kamera performansında beklentiler de düşük olmalı. Yine de ultra geniş açılı bir kamera ile portre destekli ve derinlik algılamalı sensörler olacak.

Ses Yuvası Var Ancak Micro-USB de Var

Galaxy A70e'de ayrıca geleneksel alüminyum çerçeve bulunuyor. Şirket hala orta sınıf segmentte herkesi mutlu etmeye devam ediyor ve bu modelde ses yuvasını korumuş.





Hemen hemen her modern akıllı telefonun USB-C'ye sahip olduğu bir zamanda A70e micro-USB ile gelecek ve bu karar kesinlikle hayal kırıklığı yarattı.

Karar muhtemelen Avrupa Birliği'ni de memnun etmeyecek. Bunun nedeni birliğin, üreticileri, elektronik atığı azaltmak amacıyla tüm akıllı telefonlarda USB-C kullanmaya zorlamasıdır; bu, Apple iPhone'lardaki Lightning portunu bile etkileyebilecek bir şey.

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