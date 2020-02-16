



İki popüler sonsuz koşu oyunu Sonic Runners ve Sonic Dash'in aksine SEGA'nın bir sonraki Sonic oyunu bundan çok daha fazlasını sunuyor. "Sonic Olimpiyat Oyunlarında – Tokyo 2020" olarak adlandırılan oyun, Android ve iOS kullanıcılarının çeşitli ikonik karakterlerle en az 15 farklı Olimpiyat Oyunları etkinliğini oynamasına izin veriyor.

Yeni Sonic mobil oyunu ön kayıta açıldı!

Elbette sadece spor etkinlikleri oynamayacaksınız. Diğer Sonic karakterlerinin de oynanışa etkisi olacak. Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020'nin arkasında bir hikaye var. Sonic ve arkadaşları, Japon başkentini ele geçiren Dr. Eggman ve onun ekibinden oluşan bir gruba karşı yarışması gerekiyor.

İşte oyunda eğlenebileceğiniz 15 Olimpiyat Oyunları etkinliği: 100m, 400m Engelli, Cirit Atma, Okçuluk, Karate, Dalış, Atış, Spor Tırmanma, Eskrim, Trambolin, Çekiç Atma, Masa Tenisi, Uzun Atlama, BMX ve Badminton.





Oyun 7 Mayıs'ta Android ve iOS'te çıkış yapacak, ancak oyun halihazırda Google Play Store'da ön kayıt için hazır durumda. SEGA, Sonic Olimpiyat Oyunlarında – Tokyo 2020'nin ücretsiz olacağını, ancak tam anlamıyla oynamak için uygulama içi satın alım yapmak gerekeceğini söylüyor.

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