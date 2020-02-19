



Apple Kimliği telefondan kaldırarak tüm verilerinizi iOS aygıtınızdan kolayca silebilirsiniz. Neyse ki, bunu yapmak hızlı ve basittir ve telefonunuz yanınızda değilse bile uzaktan yapılabilir. Apple kimliği iPhone ve iPad'den silme adımlarını ele aldık.

Apple Kimliği Cihazdan Kaldırma

Apple Kimliği Ayarlar aracılığıyla iPhone, iPad'den kaldırmak:

iOS cihazınızın ana ekranında Ayarlar uygulamasını seçin.

Ekranın üst tarafında, adınızla birlikte "Apple Kimliği, iCloud, iTunes ve App Store" başlığını ve ardından "iTunes ve App Store" başlığına dokunun.

Apple Kimliğinizi, ardından "Apple Kimliğini Görüntüle" yi seçin ve gerekirse şifrenizi yazın.

Aşağı kaydırın ve Bulut bölümünde iTunes'un hemen altındaki "Bu Aygıtı Kaldır" ı seçin.





Bir pop-up sizi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gereken harici Apple Kimliği sitesine yönlendirir ve ardından "Cihazlar" ı seçersiniz.

Apple Kimliğinizden kaldırmak istediğiniz cihazı seçin ve onaylayın. Onay vermek için "Kaldır" a bir kez daha basın.

Apple Kimliğini iCloud Web Sitesinden Kaldırmak

Apple kimliğiniz ve şifrenizle iCloud hesabınıza giriş yapın.

"Telefonumu Bul" bölümünün altında "Tüm Cihazlar" ı seçin.

Apple Kimliğinizden kaldırmak istediğiniz iPhone'u bulun ve onay olarak "Hesaptan Kaldır" ı tıklayın.

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