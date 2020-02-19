



"Hesabınız App Store ve iTunes'da devre dışı bırakıldı" hata mesajını görüntülüyorsanız, Apple Kimliğiniz yani Apple ID engellendi demektir. Apple Kimliğin devre dışı bırakıldığının işareti şunlardır:

"Apple Kimliği güvenlik nedenlerinden dolayı kilitlendi"

"Bu Apple Kimliği güvenlik nedenlerinden dolayı etkisizleştirildi"

"Güvenlik nedeniyle hesabınız devre dışı bırakıldığı için giriş yapamıyorsunuz"

Apple Kimliği Devre Dışı Bırakıldı

Ancak neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınıza dair kafanız karışmışsa merak etmeyin çünkü sorunun çözmek kolaydır.

Çoğunlukla, kullanıcılar Apple hesaplarına giriş yaparken birkaç kez şifrelerini yanlış yazdıklarında bu tür hata mesajı alırlar. Ayrıca Apple hesabınız için yanlış Apple Kimliği, şifre, güvenlik sorusu veya başka bilgiler de yazmış olabilirsiniz. Bu nedenle, sistem sizi tanıyamaz ve hesabınız güvenlik nedeniyle kilitlenmiştir.

Ayrıca, Apple Kimliğinizi bilen başka herhangi biri hesabınıza giriş yapmaya çalışmış olabilir. Söz konusu kişi tarafından yapılan bazı denemelerden sonra Apple Kimliğiniz engellenebilir. Apple bunu hesabınızı korumak için yapar.





Apple Kimliği Nasıl Yeniden Etkinleştirebilirim?

Apple Kimliğiniz devre dışı bırakıldıysa bunu düzeltmek ve hesabınıza erişmek için yapmanız gereken tek şey aşağıda belirtiliyor. Tam Apple Kimliği bilgilerinizin hala gerekli olduğunu unutmayın.

Apple'ın sorun giderme web site adresine buradan gidin.

Apple'ın iforgot.apple web sitesine ulaşır ulaşmaz Apple Kimliğinizi yazın ve "Devam" a dokunun.

Site daha sonra hesabın size ait olduğunu doğrulamak için birkaç güvenlik sorusu soracaktır. Tüm bu soruları doğru cevaplamalısınız. Site e-posta adresinizi, telefon numaranızı, ülkenizi vb. isteyebilir.

Apple Kimliği şifrenizi hatırladıysanız kutuya yazarak yeniden etkinleştirebilirsiniz. Tüm bilgileri doğru yazdıysanız Apple Kimliği yeniden aktifleştirilir.

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