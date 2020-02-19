



Samsung Galaxy M31, 25 Şubat'ta satışa sunulacak ve bugün resmi basın renderları sızdırıldı ve yaklaşan cihazın üç rengini gösterdi. Renkler oldukça sıradan ancak M31 hiç öyle değil.

Samsung Galaxy M31 Özellikleri ve Tasarımı

Sadece görüntüsü değil aynı zamanda tam bir teknik özellik listesine de sahibiz. M31'in 32 MP selfie kameraya, 15W şarj hızına, 6.000 mAh gibi eşine az rastlanan bir kapasiteye, çift SIM işlevselliğine ve özel bir microSD kart yuvasına sahip olduğunu görüyoruz. Su damlası çentiğin olduğu ekran 6.4 inç boyutta ve 1080×2340 çözünürlük sunuyor. Infinity-U Süper AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Telefonun dörtlü arka kamera dizisine sahip. 64 MP f / 1.8 ana lens, 8 MP f / 2.2 ultra geniş lens, 5 MP f / 2.2 derinlik sensörü ve 5 MP f / 2.4 özel makro lensten oluşuyor. Dümende Samsung'un 6GB RAM ve 128GB dahili depolama desteğiyle gelen kendi Exynos 9611 yonga seti var. M31'in boyutları 159.2 x 75.1 x 8.9 mm'dir ve 191 g ağırlığındadır. Umarız ilk günden başlayarak Android 10 ve One UI 2.0 ile çalışır.





Fiyatlandırmanın Hindistan'da 15.000 INR civarında olması bekleniyor (mevcut döviz kurlarında bu 208 $ veya 193 € demek). M31 yukarıda görüldüğü gibi siyah, mavi ve kırmızı renkte sunulacak.

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