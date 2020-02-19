



Samsung, geçen hafta Galaxy S20 üçlüsünü ve Galaxy Z Flip'i tanıttı ve şirketin yakında Galaxy Tab A 8.4 (2020) olarak adlandırılacak yeni bir tableti piyasaya sürmesi bekleniyor.

Yeni Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) Özellikleri ve Tasarımı

Henüz duyurulmamış olan Galaxy Tab A 8.4 (2020) Google Play Console'da ortaya çıktı ve listede tabletin 3GB RAM ile eşleştirilmiş Exynos 7904 yonga setine sahip olacağı ortaya çıktı.

Galaxy Tab A 8.4 (2020) 8.4 inç 1920×1200 piksel ekrana sahip olacak, ancak şaşırtıcı bir şekilde Android 9 Pie kullanıyor. Umarız Samsung, tableti sadece Android'in eski bir sürümüyle test ediyor ve aslında Android 10 kurmayı planlıyordur.

Galaxy Tab A 8.4 (2020)'nin bir görüntüsü de ortaya çıktı ve bu da tasarımını ortaya koydu. Tablet üstte bulunan ve her biri ön ve arkada olmak üzere iki kameraya sahip. 3,5 mm kulaklık jakı olacağı da doğrulandı.





Samsung'dan henüz Galaxy Tab A 8.4 (2020) hakkında hiçbir kelime yok, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı ortaya çıkması muhtemel. Cihaz Türkiye pazarı gibi alım gücü düşük, uygun fiyatlı yeni tablet arayan müşterileri hedef alacak.

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