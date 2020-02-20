



Display Mate ekran testleri yapmasıyla bilinen bir site ve Samsung Galaxy S20 Ultra'nın ekranına dair bulgularını yayınladı. Telefon 12 noktada yeni ekran performans rekorları kırdı ve A+ puan aldı. 12 noktadan 5'inde "görsel olarak mükemmelden ayırt edilemez" notu düşüldü.

Samsung Galaxy S20 Ultra Ekranı En Yüksek Renk Doğruluğunu Sunuyor

Yeni ekran Galaxy S10 telefonlardan %14 daha parlak ve orta ve yüksek ortam ışığı seviyelerinde ekran okunabilirliğini artıran Yüksek Parlaklık Modu'na sahip. Bu mod, ekranın 823 nit ile 1.342 nit değer üretmesini sağlıyor.

Ayrıca ekran öncekinden daha düşük bir ortam ışığı seviyesinde maksimum parlaklığa ulaşacak şekilde ayarlanmış; 20.000 lüks (dış mekan, ancak doğrudan güneş ışığında değil). Alternatif olarak, Süper Karartma Modu tam 24 bit renk ile 2 nit'e kadar gidebiliyor. Her Zaman Açık Ekran modu karanlıkta etkinleştirildiğinde 1 nit'e düşer.

Galaxy S20 Ultra serisindeki Dynamic AMOLED 2X panel, sRGB ve DCI-P3 ekran modlarındaki doğruluk ile rekor kırıyor. Ayrıca mutlak renk doğruluğu ve kontrast ve yoğunluk ölçeği doğruluğu alanlarında çıtayı yükseltiyor. Display Mate ekibinin bugüne kadar ölçtüğü en doğru ekran rengi.





Yeni ekranın en büyük yeniliklerinden biri elbette 120Hz modudur. Daha yüksek akıcılığa sahip görüntüler sunmanın yanı sıra, bazı kullanıcılar tarafından fark edilen ekran titremesini de azaltıyor.

Display Mate'in Galaxy S20 Ultra ile ilgili tam analizi için buraya tıklayın. 2010 yılında Nexus One'dan (OLED ekranlı ilk telefonlardan biri), bugün S20 Ultra ile son 10 yılda kaydedilen ilerlemeyi de paylaşan bir yazı olduğundan S20 Ultra ile ilgilenmeseniz bile okumak isteyebilirsiniz.

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