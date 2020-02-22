Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Mikrofon Sorunu





Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta mikrofon sorunu sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Mikrofon sorununa dair çözüm adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Tüm Aksesuarları Çıkarın

Bluetooth kulaklıkların mikrofonunuza müdahale etmesi mümkündür. Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus'ınızın herhangi bir kablosuz cihazla bağlantısının kesildiğinden emin olun. Bluetooth'u devre dışı bırakır bırakmaz, mikrofonu bir kez daha test edin.

Cihazınızı Yeniden Başlatın

Diğer mobil cihazlar ve PC'ler gibi, Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus'ınızı sadece yeniden başlatarak mikrofon sorununa çözümü sağlayabilirsiniz. Mikrofonun sesini test ederek sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Üçüncü Taraf Uygulamalar

Bazen soruna, yakın zamanda indirdiğiniz bir üçüncü taraf uygulamada olabilir. Ayrıca son güncellemelerden kaynaklanıyor da olabilir. Samsung S9 ve S9 Plus'ı Güvenli Mod'da çalıştırarak tüm üçüncü taraf uygulamaların engellenmesini sağlarsınız.





S9'da Güvenli Mod'a Önyükleme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonunuzu kapatın.

30 saniye basılı tutun ve ardından telefonu açın.

İlk önyükleme ekranı logosu göründüğünde, ses kısma tuşunu basılı tutun.

Önyükleme işlemi boyunca basılı tutmaya devam edin.

Ekranın sol alt kısmında Güvenli Mod'da olduğunuz gösterilir.

3. taraf uygulamalar Güvenli Modda çalışmaz, bu nedenle mikrofonun sesini test etmek için kayıt uygulamasını kullanın.

Veya mikrofonun düzgün çalışmaya başlayıp başlamadığını doğrulamak için arama yapabilirsiniz.

Mikrofonunuz Güvenli Modda iyi çalışıyor ancak normal şekilde hatalı çalışıyorsa, indirdiğiniz bir uygulama sorunun nedenidir.

Fabrika Ayarları

S9'daki mikrofon sorunu hala devam ediyorsa son çözüm fabrika ayarlarına almaktır. S9'u fabrika ayarlarına Ayarlar uygulamasından alabilirsiniz. S9 sıfırlandıktan sonra mikrofon sorunu hala devam ediyorsa mikrofon değişimi gerekebilir.

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