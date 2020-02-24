Instagram Hikayeler'e Dair Sorunlar ve Çözümleri





Instagram'ın hikayeleri bazen yayını yayınlayamadığında bazen "Yüklenemedi" mesajını görüntüleyebilir. Çeşitli nedenler hataya neden olabilir ve fotoğraf ve video yayınlayamamak kullanıcılar için çok rahatsız edici olabilir.

Hikayelerle ilgili sorunları çözmek için Instagram önbelleğinizi temizleyin

Hikayeler'in tekrar düzgün çalışmasını sağlamak yapabileceğimiz şeylerden biri Instagram önbelleğini temizlemektir. Telefon modeline bağlı olarak, adımlar biraz değişebilir, ancak genellikle aşağıdakine benzer bir yol izler:

Telefon ayarları

Uygulamalar

Instagram

Önbellek temizleme

Video biçimini düzeltin

Instagram'ın Hikayeler'de yayınlanan videolar için kısıtlamaları vardır. Dosya en fazla 15 MB boyutunda olmalı ve tercihen MP4 boyutunda olmalıdır. .MOV biçimi uygulama tarafından desteklenmiyor. Kayıt ayrıca 60 saniyeye kadar uzunluk, 1080 piksel maksimum genişlik ve saniyede 30 kare veya daha az olmalıdır. Tekrar yüklemeyi denemeden önce videonuzun bu koşullara uyduğundan emin olun.

Kullanım koşulları

Instagram kullanım şartlarını ihlal eden içerikleri yüklemez. Yayımlamaya çalıştığınız videonun cinsiyet ayrımcılığı, çıplaklık veya şiddet içermediğinden emin olun. Nefret uyandırma ve mahremiyet ihlali bunlar arasında.

Zayıf bağlantı

Hikayeler yüklenmediğinde en yaygın sorunlardan biri bağlantı hatasıdır. Bu sorunu gidermek için, etkinse Wi-Fi bağlantısını yeniden başlatmayı deneyin. Mobil veri kullanıyorsanız yine devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin. Tüm bağlantı özelliklerini yeniden başlatmanın diğer bir pratik yolu, uçak modunu etkinleştirip devre dışı bırakmaktır.

Uygulamayı yeniden başlatın

Bir programı yeniden başlatmak garip operasyonel sorunları düzeltmek için geçerli bir çözümdür. Bilgisayarınız, telefonunuz ve hatta uygulamalarınız için geçerlidir. Android'de ve iPhone'da uygulamayı arka plandan kaldırarak kapatabilirsiniz.

Sonra Instagram'ı tekrar açın ve Hikaye yayınlamaya çalışın. Yüklemeye hata vermeye devam ederse, akıllı telefonu kapatıp açın ve testi tekrarlayın.

Hikayelerdeki sorunları çözmek için Instagram'ı kaldırın ve yükleyin

Sahip olduğumuz başka bir seçenek de, bu tür sorunları çözmede kullanılabilecek, uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemektir. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken uygulamayı silmek ve uygulama merkezinden tekrar indirmektir.

Kimlik bilgilerinizi tekrar girin

Başka bir alternatif, uygulamanın bazı senkronizasyon hatalarına sahip olmasıdır, bu durumda ideal olan Instagram oturumunu kapatmak ve kullanıcı ve parola bilgileri ile yeniden giriş yapmaktır, bu şekilde kimlik bilgileri güncellenir. Hikayeler yüklenmediğinde bazen işe yarayan bir numara ve yapılması kolay.





Instagram uygulaması eski olabilir

Hikayelerinizin yüklenememesine neden olabilecek bir diğer yaygın sorun da sürüm hatasıdır. Yani Instagram uygulamanız eskidir. Endişelenmeyin, uygulama güncelleme prosedürü basittir. iOS cihazlar için bu, App Store'dan yapılabilir. Android'de Google Play'i açın ve ardından ekranı sağa kaydırın.

Görünen yeni pencerede Uygulamalarım'a dokunun. Ardından, güncellenmesi gereken tüm uygulamaların bulunduğu bir pencere açılır. Instagram listede varsa, Güncelle'ye basın ve akıllı telefonun gerisini halletmesini bekleyin. Uygulamaları güncellemek için İnternet'e bağlı olmanız gerektiğini unutmayın.

Cihazın tarihini ve saatini ayarlama

Bu çözüm garip gelebilir, ancak hikayelerinizin yüklenmemesinin olası nedenlerinden biridir. Akıllı telefonunuzun tarih ve saatinin doğru olduğundan ve tercihen otomatik olarak ayarlandığından emin olun.

Kontrol etmek için iPhone veya iPad'de Ayarlar'a gidin, ardından Genel'e dokunun ve Tarih ve saat'i seçin. Burada, otomatik yapılandırma seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

Android'de prosedür benzerdir. Ayarlar'a gidin, Tarih ve Saat seçeneğini bulun ve otomatik ayarlama seçeneğini etkinleştirin.

Problemi şikayet edin

Çözümlere rağmen hikayeler hala yüklenmiyorsa, Instagram destek merkezini kullanabilir ve yaşadığınız sorunu arayabilirsiniz. Bulamazsanız, sorunu bildirebilirsiniz.

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