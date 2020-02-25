



Bazı Android kullanıcıları, Android telefonların çoğunun kullanıcı tarafından değiştirilebilir pilleri olduğu zamanları hatırlıyorlar. Bu özellik bugün son derece nadir bir emtia oldu. Ancak sızan bir belgeye göre, AB yakın gelecekte üreticileri telefonlarının pillerini daha kolay erişilebilir ve değiştirilebilir hale getirmeye zorlayarak bunu düzeltmeyi planlıyor.

AB Telefonlarda Pil Değişimini Kolaylaştıracak

AB, akıllı telefon pillerinin değiştirilmesini kolaylaştıracak bir teklif üzerinde çalışıyor. Hollandalı bir finans web sitesinden alınan bilgiye göre teklifin amacı elektronik atıkları azaltmaktır. Kullanıcı kendi pilini sorunsuz bir şekilde değiştirebilirse cihazını iki yıl kullandıktan sonra atmak yerine daha uzun süre kullanabilecek. Teklif ayrıca üreticilerin yedek bataryaları kolayca erişebilir hale getirmeleri gerektiğini de belirtiyor. Bu yedek piller üçüncü taraf servis merkezlerinden satın alınacak.

Ek olarak, planda atılan bir elektronik cihazın daha sonra kolayca hammaddelerine geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilmesi de belirtiliyor. Avrupa Birliği bu amaçla eski akıllı telefonları, tabletleri ve şarj cihazlarını toplamak için bir Avrupa toplama sistemi üzerinde çalışacak, böylece telefonların geri dönüşümü kolaylaşacak. Gelecek ay sunulacağı söylenen teklif daha çevre dostu ve geri dönüştürülebilir geleceğin parçası olacak.





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