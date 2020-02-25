



2020'nin ilk Samsung Galaxy M serisi cihazı burada: Galaxy M31 ile tanışın. Çok gelişmiş bir kamera sistemi ile geçen yılki M30 ve M30s'yi geride bırakıyor ve büyük 6.000 mAh bataryayı yerli yerinde korurken OneUI 2'ye sahip Android 10'a geçiş yapıyor.

Samsung Galaxy M31'in 6.000 mAh Bataryası ve Diğer Özellikleri

M30 ve M30s'deki 6.4 inç FHD+ SuperAMOLED ekran yerli yerinde. Bu kez 19.5:9 en boy oranında bir ekran ve 16MP selfie kamerası için U şeklinde bir su damlası çentik var.

Polikarbonat arka kapakta yeni dört kamera düzeneği var. Ana lens Samsung'un Tetracell piksel birleştirme özellikli büyük bir 64MP sensörden oluşmakta. Bu sensör 16 MP fotoğraflar sunuyor. Yanında 8MP ultra geniş kamera var ve diğer iki lens 5MP makro ve derinlik sensörlerinden oluşmakta. Arkada kapasitif parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Kaputun altında, microSD kart yuvası ile genişletilebilen 6GB RAM ve 64GB veya 128GB UFS 2.1 depolama birimi ile eşleştirilmiş Exynos 9611 yonga seti var.





Galaxy M31, Android 10'un üstüne kurulan Samsung One UI 2 sunuyor. Cömert 6.000 mAh pil 15 W üzerinden USB-C bağlantı noktası ile şarj ediliyor. En hızlısı değil ancak çok kötü de sayılmaz. Diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo desteği ve Bluetooth 5.0 bulunuyor.

Galaxy M31, 4/64 sürümü için 208 $ başlangıç ​​fiyatıyla siyah ve mavi renklerde satışa sunulacakken, 6/128 varyantı 222 $ olacak. Satışlar bazı ülkelerde 5 Mart'ta başlıyor. Cihaz Türkiye'ye gelebilir.

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