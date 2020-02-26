LG V60 ThinQ 5G ile Snapdragon 865 ve Çift Ekran Özellikleri





LG, V serisinin en yeni telefonu V60 ThinQ 5G'yi gün yüzüne çıkardı. Qualcomm'un hem 5G, mmWave (daha yüksek bant genişliği) hem de 6GHz (daha iyi kapsama alanı) özelliklerini destekleyen X55 modemiyle birlikte en yeni Snapdragon 865 yonga setini taşıyor. Buna ek olarak LG, 64MP ana sensör, daha büyük 5.000 mAh pil ve yenilenmiş Dual Screen aksesuarı ile yeni bir çift kamera kurulumu sunuyor.

LG V60 ThinQ 5G Snapdragon 865 ve Çift Ekran Özellikleri

V60 ThinQ 20.5:9 ile oldukça yüksek bir en boy oranına sahip. Dolayısıyla büyük gibi görünen 6.8 inç FHD+ OLED ekranı ile aslında video ve filmden ziyade web'te gezinme ve oyuna odaklanıyor. V50S'den gelen su damlası çentik tasarımı ve şimdi 10MP'lik bir selfie kamerası var. Ekran ayrıca dahili bir parmak izi okuyucusuna sahip ve Gorilla Glass 5 koruması sunuyor.

OIS destekli 1 / 1.7 inç 64MP ana lens ve 117 derecelik görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı lens ile arkada bir ToF sensörü ve bir çift kamera bulunuyor. Manuel modda HDR10+ sunulmakta.

Telefonda Snapdragon 865, microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 128GB depolama ve 8GB RAM mevcut.

LG V60 ThinQ IP68 toz ve suya dayanıklılık ve MIL-STD 810G sunuyor.

Temelde Android 10 olan LG UX 9.0 ile çalışıyor ve sol tarafta özel bir Google Asistan anahtarı var. Köklerine sadık kalan LG, bir kez daha 32 Bit Quad DAC, stereo hoparlörler ve 4 mikrofon kurulumu getirdi.





Cihaz Dev gibi 5.000 mAh pil, Quick Charge 4+ ve kablosuz şarj sunuyor. V60 ayrıca en son Wi-Fi 6 bağlantı standardını da destekler.

LG ayrıca, dizüstü bilgisayar, stand ve çadır modlarında kullanılabilecek 360 Freestop Hinge ile 6.8 inç FHD+ OLED panele sahip Dual Screen aksesuarını da güncelledi. Ayrıca artık kullanışlı bir işlevselliğe sahip 2.1 inçlik yeni bir bildirim paneli de var.

LG V60 mavi ve beyaz renklerde satışa sunulacak. Fiyatlandırma henüz ayrıntılandırılmadı.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum