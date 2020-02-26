Seyahate Çıkarken iPhone'daki Veri Dolaşımı'nı Kapatmak

Operatörünüzden size yansıyacak büyük ücretlerden kaçınmak için yurt dışındayken veri dolaşımını devre dışı bırakmanız gerekir. iOS kullanıcıları için bu işlem 4 talimata uyarak yapılabilir.
iPhone'da Veri Dolaşımı'nı Nasıl Devre Dışı Bırakabilirim?
- Ayarlar uygulamasını başlatın.
- "Hücresel" i seçin.
- "Hücresel Veri Seçenekleri" ni seçin.
- "Veri Dolaşımı" nın sağındaki kaydırıcıya dokunarak kapatın.
Yurt dışındayken pahalı veri ücretlerine maruz kalmamak için daha fazla önlem almak istiyorsanız, hücresel verinizi de tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.
- Hücresel verileri devre dışı bırakmak için Ayarlar uygulamasını başlatın ve "Hücresel" i seçin.
- "Hücresel Veri" nin sağındaki kaydırıcıyı seçerek beyaza dönmesini sağlayın.
iPhone'da Uçak Modunu Nasıl Etkinleştirebilirim?
Aramaları devre dışı bırakan ve tüm ücretli verileri kapatan Uçak Modu'nu da etkinleştirebilirsiniz.
- Uçak Modunu etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın ve açmak için "Uçak Modu" nun sağındaki kaydırıcıya dokunun.
- Uçak Modu etkinleştirildiğinde kaydırıcı yeşile döner ve ekranınızın sol üst köşesinde bir uçak simgesi görünür.
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