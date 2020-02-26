Seyahate Çıkarken iPhone'daki Veri Dolaşımı'nı Kapatmak





Operatörünüzden size yansıyacak büyük ücretlerden kaçınmak için yurt dışındayken veri dolaşımını devre dışı bırakmanız gerekir. iOS kullanıcıları için bu işlem 4 talimata uyarak yapılabilir.

iPhone'da Veri Dolaşımı'nı Nasıl Devre Dışı Bırakabilirim?

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Hücresel" i seçin.

"Hücresel Veri Seçenekleri" ni seçin.

"Veri Dolaşımı" nın sağındaki kaydırıcıya dokunarak kapatın.

Yurt dışındayken pahalı veri ücretlerine maruz kalmamak için daha fazla önlem almak istiyorsanız, hücresel verinizi de tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Hücresel verileri devre dışı bırakmak için Ayarlar uygulamasını başlatın ve "Hücresel" i seçin.

"Hücresel Veri" nin sağındaki kaydırıcıyı seçerek beyaza dönmesini sağlayın.

iPhone'da Uçak Modunu Nasıl Etkinleştirebilirim?

Aramaları devre dışı bırakan ve tüm ücretli verileri kapatan Uçak Modu'nu da etkinleştirebilirsiniz.





Uçak Modunu etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın ve açmak için "Uçak Modu" nun sağındaki kaydırıcıya dokunun.

Uçak Modu etkinleştirildiğinde kaydırıcı yeşile döner ve ekranınızın sol üst köşesinde bir uçak simgesi görünür.

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