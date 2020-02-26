



TikTok, internetteki en eğlenceli videolardan bazılarının kaynağı olan bir popüler uygulamadır. Pek çok video efekti sunar ancak favori müziğinizi TikTok videonuza eklemeye geldiğinde adımlar başta açık gelmeyebilir.

TikTok Videosuna Müzik Eklemek

TikTok videosuna müzik eklemek çok basittir ve hemen nasıl yapılacağını gösterelim. İşte ayrıntılı adımlar.

Kullanmak istediğiniz videoyu eklemek için "Yükle" düğmesini seçin.

"Ses ekle" seçeneğine dokunun ve Ses sayfasını görürsünüz. TikTok'un size sunduğu tüm sesleri ve şarkıları burada bulabilirsiniz.

"Seslerim" yazan seçeneği arayın. Ses sayfasının sağ üst köşesinde bulunur.

Dokunduğunuzda telefonunuzda depolanan tüm şarkıları görürsünüz. Videonuza eklemek istediğiniz şarkıyı seçin.

Videoyu çekmeye başlamak için "Kaydet" düğmesine basın. Çekimi bitirin, ardından istediğiniz efektleri ve filtreleri ekleyin. Ayrıca videoyu yavaşlatabilir veya hızlandırabilirsiniz.

TikTok'a Nasıl Müzik Yüklenir?

Aşağıdaki adımlar TikTok'a nasıl müzik yükleneceğini göstermektedir:





Videoyu çekin, ardından TikTok'a kaydedin.

Ana uygulama penceresindeki artı simgesini seçin.

Uygulamadan Video'ya ve ardından uygulamaya yeni yüklediğiniz videoya gidin.

Şimdi iki ekrana bölünmüş siyah bir pencere göreceksiniz. Üst ekran videonuzu gösterir, alt ekran zaman çizelgenizi gösterir. Bu, her videoda çıkan düzenleme arayüzüdür.

Videoyu sessize almak için "Devre Dışı Bırak" düğmesine basabilirsiniz.

"Geri" seçeneğine dokunun.

Kullanmak istediğiniz sesi/müziği seçin.

Üç nokta seçeneğine (…), ardından artı (+) seçeneğine basın. Şimdi TikTok'unuza yüklediğiniz parçayı göreceksiniz.

Sesi istediğiniz gibi ayarlayın.

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