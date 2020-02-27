



iPhone şarj olmuyorsa aşağıda deneyebileceğiniz çözüm adımlarına yer verdik. Bu çözüm adımları ile iPhone'u yeniden şarj etmeyi başaramazsanız sorun donanım arızasında olabilir.

iPhone Şarj Olmuyor, Çözümü Nedir?

iPhone'u yeniden başlamaya zorlamak ilk çözümdür.

iPhone X veya daha yeni bir modeli yeniden başlamaya zorlamak için şu adımları izleyin:

Sesi Açma düğmesine basıp bırakın.

Ardından Sesi Kısma düğmesine basın ve bırakın.

Son olarak, yandaki düğmeyi basılı tutun ve Apple logosu göründüğünde bırakın.

Daha önceki bir iPhone'da aynı şarj sorunuyla uğraşıyorsanız, zorla yeniden başlatma şu şekilde gerçekleştirilir:

Sesi kısma düğmesini ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun ve ardından her iki düğmeyi de Apple logosuyla bırakın.

iPhone 6s, 6s Plus, 6, SE ve 5s gibi daha eski iPhone modellerinde, cihazı yeniden başlamaya zorlamak için bu adımlara başvurun.

Güç düğmesini ve Home düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından ekranda Apple logosu görüntülendiğinde her iki düğmeyi de bırakın.

iPhone Hala Şarj Olmuyor

Tüm bunların ardından iPhone'un en son iOS sürümüyle güncellendiğinden emin olun.

Eğer iOS yazılımı güncelse iPhone'un ayarlarını sıfırlayın:





Ayarlar'a erişin.

Genel'i seçin

Aşağı kaydırın ve Sıfırla deyin

Tüm ayarları sıfırla deyin.

Verileriniz silinmez.

iPhone hala şarj olmuyorsa iPhone'u yedekleyin ve ardından sıfırlayarak baştan yükleyin. iPhone'u sıfırlamak için:

Ana ekrandan Ayarlar öğesine dokunun.

Genel'i seçin.

Aşağı kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

Tüm içeriği ve ayarları silme seçeneğini seçin.

Tüm verileriniz silinir.

Donanıma Göz Atın

Aşağıda incelenmesi gereken donanım bileşenleri var. iPhone'un şarj olmamasının altında yatan birçok neden olabilir.

Şarj kablosu / şarj cihazı. Şarj sorunlarının çoğu, arızalı bir şarj cihazı veya şarj kablosu ile alakalıdır. iPhone Lightning kablosu hasar görebilir. iPhone'unuzla uyumlu farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Mümkünse, sorunun kullanımdaki orijinal şarj cihazından bağımsız olup olmadığını belirlemek için en az 3 şarj cihazı kullanmayı deneyin.

Şarj bağlantı noktası. Şarj veya lightning bağlantı noktasında kalıntı olmadığından emin olun. iPhone'unuzun altındaki şarj bağlantı noktası, özellikle tozlu ortamlara sık sık maruz kalındığında, zamanla toz veya kir ile dolabilir. Telefon şarj bağlantı noktasının iç kısmını kontrol etmek ve gerekirse antistatik bir fırça veya normal bir diş fırçası kullanarak temizlemek iyi bir çözümdür.

Duvar prizi. Sorun duvar prizinden veya arızalı veya işlevsiz uzatma prizinden kaynaklanıyor olabilir. iPhone'unuz duvar prizinden şarj olmuyorsa, bilgisayarın USB bağlantı noktasına veya taşınabilir iOS güç bankalarına bağlamayı deneyin.

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