



Apple iPhone X, kullanıcıların iOS'e güvenli bir şekilde erişmesini sağlayan bir Güvenli Mod işleviyle birlikte gelir. Her türlü sorun giderme gereksiniminizi karşılar ve cihazınızla ilgili sorunları çözmenize yarar.

iPhone X'i Güvenli Moda Almak

Ayrıca, herhangi bir uygulama düzgün çalışmadığında veya iPhone X cihazınız kendiliğinden yeniden başlatılmaya devam ettiğinde iPhone X'te Güvenli Mod'u açmanız önerilir.

Apple iPhone X'teki Güvenli Mod işlevselliği, iPhone X kullanıcılarına şüpheli uygulamaları kaldırma ve hatalardan güvenli bir şekilde kurtulma imkanı veriyor.

Bu rehberde, Apple iPhone X'te Güvenli Modu'n nasıl etkinleştirebileceğini veya devre dışı bırakabileceğini göstereceğiz:

Güç ve Home düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran kararır kalmaz parmağınızı Home düğmesinden çekin ancak Güç düğmesini basılı tutun.

Apple logosu hemen görünür durumda olur, güvenli mod yüklenmeye başlayana kadar Ses Açma düğmesini basılı tutun.

Telefon güvenli moddayken bazı ince ayaralrın artık "Ayarlar" altında olmadığını fark edeceksiniz.

Ayrıca, Apple iPhone X güvenli moddayken, güvenli moddan çıkana kadar her türlü üçüncü taraf hizmetin ve uygulamanın devre dışı kaldığını unutmayın. Zira güvenli modun özelliği budur.

Örneğin, iPhone X telefonunuzdaki bazı uygulamaların hatalı davrandığından şüpheleniyorsanız bu modda sorunu hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Zira sorunlar kendini göstermeyi bırakırsa demekki bir uygulama problem yaratıyor demektir.





Yukarıda vurgulanan adımlar Apple iPhone X'inizde Güvenli Mod'a girmenizi sağlar.

Belirli bir uygulama ile sorunlarınız olduğunda ve bununla ilgili sorunları düzeltmeniz gerektiğinde daima güvenli modu kullanabilirsiniz.

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