iPhone'da Neden Bulut Oyun Akış Servisi Yok? (Ör. GeForce Now)





Buluttan oyun oynama sistemi henüz tam olarak benimsenmedi ancak 5G kapsamı daha yaygın hale geldikçe patlama yapması bekleniyor. Bu yeni hizmet türü 2003'te kurulan OnLive servisi ile denendi ancak servis 2015'te kapandı. Şimdi Google Stadia ile yeniden atağa geçildi ve Nvidia, GeForce Now ile büyük sürpriz yaptı. Son birkaç yıldır bulut oyun servisleri sunan birçok küçük şirket var. Temel olarak, süper güçlü donanıma sahip uzaktaki bir bilgisayarı "kiralamış" oluyorsunuz ve elinizde hangi cihaz olursa olsun en sevdiğiniz oyunları internet üzerinden en yüksek grafiklerde oynuyorsunuz.

iPhone'da Neden Bulut Oyun Akış Servisi Yok?

Tabii bu cihaz bir iPhone olmadığı sürece. Zira App Store'da bir bulut oyun uygulaması bulmanın oldukça zor olduğunu siz de göreceksiniz ve bugün bir başka popüler bulut oyun akış servisi Shadow, App Store'dan kaldırıldı.

Geliştiricilerinin açıkladığı üzere Shadow, kurallara "uygun" davranmadığı için App Store'dan çıkarıldı. Hangi yönergelere uyulmadığı belirtilmedi ancak Shadow geliştiricileri yalnızca sorunu çözmenin yollarını arayacaklarını söylediler.

Burada sorun Apple gibi görünüyor. Apple, bulut oyun hizmetlerine karşı değil zira hala kullanabileceğiniz birçok kişisel oyun akışı uygulaması olduğunu göreceksiniz. Steam Link evdeki kişisel bilgisayarınıza uzaktan erişerek oyun oynamanızı sağlıyor. Ancak Shadow, GeForce Now veya Stadia ile durum farklı.

Teknik olarak, bunlar üçüncü taraf bir mağaza üzerinden satın alım yaptığınız servislerdir yani uygulama içi satın alma işleminden farksızdır. Apple normalde bu satın alımlardan yüzde 30 pay alıyor. Shadow veya GeForce Now'da ise bu söz konusu değil. Steam bile geçmişte Apple ile büyük sorunlar yaşadı ancak bir şekilde sorunu çözmeyi başardı.





Shadow'un mağazadan kaldırılmasının ana nedeni bu gibi görünüyor: Apple'ın kullanıcıların satın aldıkları oyun ya da abonelikten pay alamaması. Ancak bir ihtimal daha var.

Apple Kendi Arcade Servisine Rakip İstemiyor Olabilir

Bazıları Apple'ın Apple Arcade'i öne çıkarmak için diğer bulut oyun akış servislerini yasakladığını düşünüyor. Daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor ancak Apple'ın popüler bir uygulamayı taklit ederek kendi uygulamasını çıkardığı ve ardından orijinal uygulamayı mağazadan attığı birçok vaka oldu.

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