



Samsung, yılın ilk iki ayında bir sürü Galaxy A serisi akıllı telefon piyasaya sürdü, ancak Güney Koreli şirketin üretim hattında daha da fazlası var. Size halihazırda dünyanın en popüler uygun fiyatlı telefonunun halefi olan Galaxy A11'den bahsetmiştik, ancak şimdi bir başka orta sınıf telefonun halefi daha ortaya çıktı – Galaxy A41.

Yeni Samsung Galaxy A41 Özellikleri

Galaxy A51'in biraz indirgenmiş bir versiyonu olan Galaxy A41 buna rağmen ilginç bir telefon. PriceBaba ve @OlLeaks tarafından sızdırılan resimler üçlü bir kamera ve su damlası çentikli kompakt bir ekrana dikkat çekiyor.

Galaxy A41'in ana satış noktası 48 megapiksel ana kamera ile kompakt 6 inç ekran olacak gibi görünüyor. Arkaya monte edilmiş parmak izi sensörü yok, ancak bu, telefonun ekran parmak izi sensörü ile gelmediği anlamına gelmiyor.

Galaxy A41, Samsung'un Exynos yonga setlerinden birini veya Qualcomm'lardan birini paketlemeyecek. Bunun yerine, 4GB RAM ve 64GB veya 128GB depolama ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli MediaTek Helio P65 işlemcisi olacak.





Söylentilere göre Samsung Galaxy A41, 15W hızlı şarj desteğine sahip 3.500 mAh büyük bir pil ile güçlendirilecek, ancak ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar fiyatının olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Küçük, modern bir telefon isteyenlerin ilgisini çekeceğine şüphe yok.

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