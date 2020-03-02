



Apple Watch varsayılan olarak yalnızca az miktarda dokunsal geribildirim sağlasa bile, kullanıcılar telefonun Ayarlar uygulaması aracılığıyla bu titreşimlerin yoğunluğunu artırabilir. Bu oldukça hızlı şekilde yapabilirsiniz ve akıllı telefonunuza bakmadığınız zamanlarda bile hiçbir önemli bildirimi kaçırmazsınız.

Apple Watch'ta Titreşimi Açmak

Apple Watch'unuzda, ana ekrana erişmek için cihazın sağ tarafındaki digital crown tuşuna basmanız yeterlidir.

"Ayarlar" ı seçin, gümüş dişli şeklinde görünecektir.

"Ses ve Dokunuş" u görünceye kadar aşağı kaydırın, ardından açmak için seçin.

"Dokunuşlar" ın altında, "Dokunsal Uyarılar" a yakın olan kaydırıcının yeşil olduğundan emin olun, bu özellik titreşimin etkinleştirildiğini gösterir.

Apple Watch'unuzdaki dokunsal geribildirimi artırmak için hemen altındaki "Öne Çıkan" ı seçin. Saat siz seçeneği değiştirdikçe titreyerek seçtiğiniz ayarın şiddetini gösterecektir.

Apple Watch Titreşimini iPhone'dan Açmak

Dokunma ve titreşim özelliği Apple Watch'unuzdan değil de iPhone'unuzdan da değiştirilebilir. Nasıl olduğunu görelim:





iPhone'unuzun ana ekranında Apple Watch uygulama simgesine dokunun.

Ekranın alt tarafında çalışan menü çubuğunda "Saatim" i seçin.

"Sesler ve Dokunuşlar" ı seçin. Bundan sonra, Dokunuşlar altında, uyarıların Belirgin olarak ayarlandığından emin olun. Etkinleştirilip etkinleştirilmediğini görmek için seçeneğin sağında bir onay işareti görünür.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum