Cep telefonlarının popülerleşmesinden önceki günlerde, hareket halindeyken bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyorsa, ödemeli bir telefona yönelirdiniz. Türkiye'nin İstanbul'u gibi, hiçbir ABD kenti, New York şehrinden daha fazla ankesörlü telefona sahip değil. 2007'den beri (Apple'ın iPhone'u tanıttığı yıl), ABD'deki ankesörlü telefon sayısı %48 azaldı. Akıllı telefon kullanımı arttıkça, telefon kulübeleri ve telefon kabinleri de indirildi. 2016 yılından bu yana New York City vatandaşlarına telefon kulübesi yerine ücretsiz Wi-Fi kioskları sunuyor.

New York Şehri Son Telefon Kulübesini de Kaldırıyor

2018 itibariyle, şehirde genel olarak mevcut olan Wi-Fi'dan 100 kat daha hızlı Wi-Fi sunan bu fiber optik kiosklardan 1.700 adet kurulmuştu. Her bir kiosk, yüzlerce mobil cihaz kullanıcısını yapının 150 metre yakınında durdukları sürece Wi-Fi'ya bağlayabiliyor. "Kabin" aynı zamanda kullanımı ücretsiz bir tablet içerir ve halka ücretsiz telefon görüşmeleri yapmalarını sağlar. Projede yer alan şirketler reklam gelirlerini paylaşıyor. Her bir kiosktaki tarayıcının devre dışı bırakılmasının dışında (bazı evsiz New Yorklular tarafından müstehcen siteleri ziyaret etmek için kullanılıyordu), ücretsiz Wi-Fi kabinleri New York vatandaşları tarafından oldukça seviliyor.

Şimdi şehir kalan tüm ankesörlü telefonlardan kurtulmaya karar verdi. ABC News ve Big Apple'daki WABC bağlı kuruluşuna göre, 30 ankesörlü telefon bu ayın sonunda kaldırılacak. Yıl devam ettikçe, son 3.000 birim kazacak ve beş ilçeden de çıkarılacak. Şehir yönetimi, vatandaşlara kamu güvenliği ve yaşam kalitesi sorunları getiren bu antika telefonlarla ilgili çok sayıda topluluk şikayeti aldığını belirtti. Ayrıca, engelli insanlar ve bebek arabalı aileler için kaldırım tıkanıklığını hafiflettiğini açıkladı.





