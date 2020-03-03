



Black Shark konu oyun telefonları olduğunda akla ilk gelen serilerden ve serinin üçüncü sürümü olan normal Black Shark 3 ve Pro versiyonun özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bir reklam videosu yayımlandı.

Black Shark 3 ve Pro'nun Özellikleri ve Reklam Videosu

Standart Black Shark 3, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED FHD+ (2400 x 1080) ekranla birlikte gelirken, Pro sürümü boyutu 7,1 inçe çıkarıyor ve QHD+ (3120 x 1440) çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da HDR10+ sertifikalı olacak ve DC ışık, bağımsız bir ekran yongası ve TrueView renk sıcaklığı ayarlı MEMC 2.0 ile gelecek.

Black Shark 3 serisinin ekran ve soğutma özellikleri ayrıntılı

olarak paylaşıldı. Buna ek olarak, yeni Black Shark 3 ikilisinin PUBG'nin Çince versiyonu için sunulan yeni sesli komutla kontrol özelliği için reklam videoları paylaşıldı. Bu sürüm PUBG: Mobile (Peacekeeper Elite) adını taşıyor. Henüz hakkında daha fazlasını bilmiyoruz.

Görünüşe göre bu yeni sesli kontrol özelliği, hedeflere kilitlenme, silahları yeniden yükleme ve bisiklete binme gibi temel görevleri gerçekleştirmenize izin verecek. Ancak reklam aslında oyunun tüm yönlerinin sesle kontrol edilebildiğini gösteriyor.





Yazılım cephesinde, her iki Black Shark 3 telefonu, özel oyun optimizasyonlarına sahip Joy UI 11 ile birlikte gelecek. Diğer bir yeni özellik, anakartın her iki tarafına buhar odaları yerleştiren çift ısı emici sistemdir.

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