



OnePlus, geçen yıl Mayıs ayında OnePlus 7 ve 7 Pro'yu tanıttı, ancak haleflerini yani OnePlus 8 ve 8 Pro'yu Mart ayı sonunda veya bu yılın Nisan ayında duyuracağının sinyalini verdi. Şimdi TechRadar India'nın şirkete yakın bir kaynak olduğunu bildirdiği raporuna göre, OnePlus 8 serisinin Nisan ayı ortasında çıkış yapacağı söyleniyor.

OnePlus 8 Çıkış Tarihi Açıklandı

OnePlus henüz OnePlus 8 serisinin özellikleri hakkında resmi olarak herhangi bir bilgi vermedi, ancak önceki sızıntılardan, 8 serisi telefon ailesinin üç akıllı telefondan oluşacağını biliyoruz – normal OnePlus 8, Pro sürümü ve bir Lite modeli olacak.

Lite sürümünün OnePlus 8 ve 8 Pro ile birlikte açıklanıp açıklanmayacağı henüz belli değil, ancak neden olmasın diyebiliriz.





Bununla birlikte, OnePlus genellikle aynı gün içerisinde tüm dünyada küresel bir lansman yapar ve bunun yeniden tekerrür etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, bazı markaların Corona virüsü nedeniyle bu yıl etkinliklerini ertelediğini ve yeni telefonlarını çevrimiçi olarak web siteleri üzerinden tanıttığına bakarsak, OnePlus'ın da aynı yaklaşımı benimsediğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

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