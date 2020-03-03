



Amazon'un uygulamaları genellikle tüm platformlarda kullanılabilirken Prime Video uygulaması Xiaomi Mi Box ve çoğu Android TV'de çalışmıyor.

Xiaomi Mi Box'ta Amazon Prime Video İzlemek

Peki bu televizyonlarda Amazon Prime videolarını nasıl izleyebilirsiniz? Kısıtlamanın üstesinden gelmek için bir dizi yöntem var. İşte Mi Box'ınızda Amazon Prime izlemenize izin veren en iyi yöntem:

Dizüstü Bilgisayar Ekranını Yansıtın

Prime Video'yu Mi Box veya herhangi bir Android TV / Box üzerinden izlemek için hiçbir şey yüklemenize gerek kalmadan dizüstü bilgisayar ekranınızı TV'ye yansıtabilirsiniz. Prime Video izlemenin en kolay yoludur. Bu işi gerçekleştirmek için dizüstü bilgisayarınızda Miracast etkinleştirilmiş olmalıdır. Ayrıca Google Chrome tarayıcısına da ihtiyacınız olacak.

Miracast ile Windows 10'u TV'ye Yansıtmak

Adım: Dizüstü bilgisayarınızda Google Chrome'u açın ve primevideo.com adresini ziyaret edin. Amazon hesabınıza giriş yapın ve bir video oynatın. Adım: Chrome'un sağ üst köşesindeki üç nokta simgesini tıklayın ve menüden Yansıt'ı seçin. 3. Adım: Açılır pencerede Mi Box görüntülenecektir. Üstüne tıklayın. Prime videosu TV'nizde oynatılmaya başlar.

Benzer şekilde, Yayınla veya Kablosuz (Cast olarak geçebilir) seçeneğini kullanarak Prime videoyu telefonunuzdan da yayınlayabilirsiniz.





NOT: dizüstü bilgisayarı ve Mi Box'ı aynı Wi-Fi ağına bağladığınızdan emin olun.

Not: Ayrıca TV'niz izin veriyorsa TV tarayıcınız üzerinden de primevideo.com'a giderek Prime videoları izlemeyi deneyebilirsiniz.

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