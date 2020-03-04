



Dün, OnePlus 8 ailesi için Nisan ayı ortasında bir lansman etkinliğine işaret eden bir rapor ortaya çıktı ve bugün o tarihin 14 Nisan olduğu belirtildi. Veriler henüz resmi değil, ancak bir de fiyat bilgisi paylaşıldı.

OnePlus 8'in Fiyatı Açıklandı

Aynı kaynaktan alınan bilgilere göre OnePlus 8 henüz onaylanmamış bir MediaTek yonga seti, 90Hz yenileme hızına sahip delikli bir ekran ve 400 £ fiyatla gelecek. OnePlus 8 İngiltere'de Temmuz ayında piyasaya sürülecek. OnePlus 8 Lite'ın ise Temmuz ayına kadar diğer ülkelere gelmesi bekleniyor.

OnePlus 8 Lite'ın 14 Nisan'daki tanıtımda 8 ve 8 Pro'ya eşlik edip etmeyeceği veya daha sonraki bir tarihte açıklanıp açıklanmayacağı belli değil.

OnePlus 8 Pro hem 30W'a kadar kablolu hem de tersine kablosuz şarjın yanı sıra 5G desteğine de sahip olacak.





Raporun geri kalanı ise halihazırad sahip olduğumuz bilgileri yeniden şekillendiriyor – OnePlus 8 ve 8 Pro'nun her ikisinde de Snapdragon 865 yonga seti olacak, ancak Pro 12GB'a kadar RAM ve 120Hz yenileme hızı olan gelişmiş bir ekran sunacak. Normal versiyon 90Hz'de kalacaktır.

OnePlus 8 Pro'nun 50W (10V @ 5A) Super Warp şarjlı 4.500mAh bataryaya sahip olacağını biliyoruz; OnePlus 8 ise 30W Warp Charge'lı 4.000mAh pile sahip olacak.

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