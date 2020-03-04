



Samsung telefonların birçok pazarda %30'a yaklaşan kullanım payına sahip olduğu göz önüne alındığında, Samsung'lar arasında rahatça dosya paylaşmanın kolay bir yolu olması gerektiğini düşünebilirsiniz; iPhone sahiplerinin AirDrop'a sahip olması gibi.

Samsung Galaxy S20 ile Hızlı Dosya Aktarımı Yapmak

Samsung, şimdi telefonlarında bir süredir Doğrudan Paylaşım'ı sunuyor ancak Galaxy S20 ailesi ile gelen yeni Hızlı Paylaşım özelliği ile dosya göndermek çok daha kolay.

Neden? Çünkü çevrenizdeki uyumlu cihazların artık Smart Things yüklenerek etkinleştirilmesine gerek yok ve doğrudan paylaşım menüsünde gösteriliyorlar.

Samsung Galaxy S20, Plus, Ultra veya Z Flip'inizde Hızlı Paylaşım özelliği ile nasıl hızlı dosya aktaracağınızı açıklayalım:





Hızlı Paylaşım seçeneği varsayılan olarak açıktır, ancak değilse, durum çubuğundaki hızlı anahtar panelinin ikinci sayfasından etkinleştirin.

Bir dosya (video, resimler, belgeler) seçin ve S20 veya Z Flip'deki paylaş simgesine dokunun.

Paylaş menüsünün üst çubuğunda anında paylaşabileceğiniz telefonlar listelenir, istediğiniz birine dokunun.

Diğer telefon veya tablette istendiğinde Kabul Et'e basın ve dosya aktarımını başlatın (Quick/Direct Share açık olmalıdır).

Telefon 2.1 yerine One UI 2.0 ile gelen daha eski bir Galaxy ise, dosya paylaşım menüsüne gidin ve Cihazlara Gönder seçeneğine dokunun.

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