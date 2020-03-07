



California Teknoloji Enstitüsü (Caltech), Apple'a 2016 yılında dört Wi-Fi teknolojisinin kullanımı nedeniyle patent ihlali için dava açtı. Dava, Apple ve çeşitli şirketlere kablosuz bileşenler sağlayan bir yonga üreticisi şirketi olan Broadcom ile Apple'a 1.1 milyar dolar para cezası ile sonuçlandı.

Patent Hırsızlığı Yapan Apple 838 Milyon $ Ödemeye Mahkum Edildi

Apple'ın Caltech'e 838 milyon dolar tazminat ödemesi gerekiyor, Broadcom ise 270 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bu para cezası, Bloomberg Technology tarafından bildirildiği üzere Kaliforniya'daki bir jüri tarafından Ocak ayında kararlaştırıldı ve Apple o zamandan beri kararı temyiz etti ve temyiz başvurusunu da kaybetti.

Daha önce, Apple ve Broadcom bu patentleri ihlal ettiklerini reddetmişlerdi ve California Teknoloji Enstitüsü tarafından talep edilen 1.1 milyar dolarlık para cezasına itiraz etmişlerdi. Caltech'in avukatları, söz konusu patentin Apple'ın birçok ürününde, yani iPhone, iPad, iMac, Apple Watch, Apple TV, HomePod ve hatta Apple'ın 2018'deki AirPort yönlendiricilerinde bulunduğunda ısrarcı oldular. Bu ceza ABD pazarındaki patenti ihlal eden 598 milyondan fazla Apple cihazının satışına dayandırıldı.





Özellikle patentlerden birine itiraz eden Apple patentin "halka açık" olduğu iddiasında bulundu, yani bir teknoloji halka açıksa patentli olamaz dedi. Apple'ın iddiası ile ilgili daha fazla ayrıntı mevcut değil, ancak temyiz ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.

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