



Amazon Prime'ı devre dışı bırakmak kolaydır. Amazon Prime'a ilk kaydolduğunuzda büyük bir şey gibi gelmiş, ancak şimdi hizmeti düşündüğünüz kadar kullanmadığınızı fark etmiş olabilirsiniz; belki de aboneliği iptal etme zamanı gelmiştir

Amazon Prime Aboneliğini Kaldırmak

Amazon web sitesine gitmeniz gerekiyor, ancak süreç bazı tuhaflıklar içeriyor. Elbette, abonelikten çıkmadan önce hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

Henüz oturum açmadıysanız ve Merhaba ifadesini görüyorsanız, Hesap ve Liste menüsüne gidin ve Erişim düğmesini görüntülemek için imleci Hesap ve Liste menüsünün üzerine getirin. Oturum Aç'ı seçin ve oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Giriş yaptıktan sonra Amazon Prime aboneliğini iptal etmeye hazırsınız:





İmleci bir açılır menü görünene kadar Hesaplar ve listeler menü öğesinin üzerine getirin.

Prime aboneliği olarak etiketlenen öğeyi seçin.

Not: Tekrar giriş yapmanız istenebilir. Bu durumda, görüntülenen talimatları izleyin.

Prime üyeleri için tüm avantajları listeleyen yeni bir sayfa açılacaktır. En soldaki kenar çubuğunda, altta Aboneliği Sonlandır yazan bir makale bulacaksınız.

Aboneliği ve avantajları sonlandır'ı seçin. Son kez fikrinizi değiştirme şansı verilecek.

Amazon size kaybedeceğiniz Prime avantajlarının bir listesini gösterecek ve size avantajlarımı koru, avantajlarımı iptal et ve daha sonra hatırlat gibi bazı seçenekler sunacaktır. Son seçenek Prime'a kaydolmanızı sağlar, ve Prime aboneliğinin bir sonraki yenilenmesinden 3 gün önce bir hatırlatma alırsınız.

Amazon Prime aboneliğinizi iptal etme prosedürüne devam etmek için Avantajlarımı iptal et'i seçin

Not: Amazon, ödeme yöntemini yıllıktan aylık olarak değiştirmeyi önerecektir. Prime'a sadece bir süre ihtiyaç duyarsanız, belki de bir dizi videoyu tamamlamak için aylık geçişi düşünebilirsiniz.

Bana daha sonra hatırla, İptal etmeye devam et veya Aboneliğimi koru'yu seçebilirsiniz. İptal etmek istiyorsanız, iptal etmek için Devam'ı seçin.

Amazon yeni bir sayfa görüntüleyecek ve bir kez daha size daha sonra hatırlama, fikrinizi değiştirme ve aboneliğinizi koruma veya son olarak Prime aboneliğinizi iptal etme fırsatı verecek.

Amazon gerçekten çok inatçı.

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