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AnTuTu, Google Play Store'dan Kaldırıldı

Hafta sonu boyunca AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITutu Benchmark (AI skorları için) dahil olmak üzere şirketin tüm uygulamaları Play Store'dan kayboldu (Apple'ın App Store'unda hala mevcutlar). Google, buna neyin sebep olduğunu söylemese de, çoğu insan, geliştirici Cheetah Mobile'a bağlı tüm uygulamalara uygulanan geniş çaplı silme işleminin bir parçası olduğunu düşünüyor.

Medya tepkisini takiben CEO Zhao Chen de dahil olmak üzere AnTuTu yetkilileri, Cheetah Mobile ve AnTuTu arasındaki bağlantıyı açıklığa kavuşturmak için e-posta yoluyla temasa geçti. Vurgularla ve çok sayıda ünlem işaretiyle dolu uzun e-postaya göre, AnTuTu, Cheetah Mobile'dan daha eski ve asıl geliştirici 2014'ten beri sadece bir hissedar.

Cheetah Mobile şirketinin AnTuTu'nun Google Play hesabına "hiç dokunmadığı" ve geliştiricinin yazılımının "herhangi bir tanıtımını YAPMADIĞI" vurgulanıyor. Chen sorunun şirketin Gizlilik Politikası bağlantısındaki cmcm.com adresinden kaynaklandığını düşünüyor.





Cheetah Mobile başkanı da AnTuTu'da yönetim kurulunda, ancak bunun yatırımcı için bir gereklilik olduğu söylendi, ve AnTuTu'nun operasyonuna veya yönetimine katılmadığı belirtildi. AnTuTu hala Google ile ilgili sorunu çözmeye çalışıyor.

Şu anda, AnTuTu'nun web sitesine giderseniz Google Play resmi üzerinden APK dosyasını doğrudan cihazınıza indirirsiniz.

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