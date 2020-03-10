



Samsung Galaxy S20, SquareTrade tarafından klasik dayanıklılık testine sokuldu. S20, tüm modeller arasında bükülme testinden sonra arızalanan tek telefon oldu ve takla testinde en kötü performansı ortaya çıkardı. Yalnızca suya daldırma testinde iyi performans gösterdi.

Galaxy S20, Plus ve Ultra'dan Daha Dayanıksız

Galaxy S20 Ultra bükülmeden önce en yüksek basınca ulaşan model oldu ve ondan sonra bile fonksiyonel kaldı. Yüz damlası testinden sonra telefon, camdaki kılcal kırıklara rağmen kullanılabilir durumdaydı.

Samsung Galaxy S20+, Ultra'dan daha kolay büküldü ve yüz üstü düşme testini daha iyi ele almasa da esas olarak aynı (71'e 70'e kırılma puanı) skora ulaştı. Üç telefonun da onarılması aynı derecede zordu.

İşte nihai sonuçlar. Daha yüksek sayıların daha fazla risk anlamına geldiğini unutmayın, bu nedenle Galaxy S20 satırındaki 90'lar ve 100'ler oldukça kötüdür.





Galaxy S20, S20+'dan daha fazla kırılmaya eğilimlidir ve S20 Ultra en iyi sonucu alır.

Karşılaştırma için, Galaxy S10 telefonlarının dayanıklılık puanı yakındı. Küçük S10e yine en savunmasızdı, ancak sadece küçük bir farklaydı.

SquareTrade'i bilmiyorsanız, şirket ilk olarak 1999 yılında başladı ve o zamandan beri telefon sigortalamak ve onarmakla uğraşıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, her telefonun kırılma olasılığını (ve daha sonra tamir etmenin ne kadar zor olacağını) bilmek adına önemli bir iş yapıyor.

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