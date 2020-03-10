WhatsApp Telefon Tarihi Yanlış Hatası





Yapmanız gereken ilk şey, WhatsApp'ın size önerdiği şeydir yani telefon tarihi yanlış hatasıdır. Tarihi ayarla düğmesine dokunun ve telefonunuzun tarih ve saatinin senkronize olup olmadığını görün. Tarihi ayarla düğmesine dokunduğunuzda, tarih ve saat ayarları ekranını göreceksiniz.

Bu ekranda tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Bu değerler yanlışsa, doğru değeri ayarlayın ve WhatsApp'ı tekrar açın. Telefonunuzun tarihi ve saati yanlışsa, hata düzeltildikten gitmiş olmalı ve WhatsApp'ı tekrar kullanabilmeniz gerekir.

Ancak, WhatsApp hala yanlış tarih hatasını gösteriyorsa, bir sonraki çözümü denemelisiniz.

WhatsApp'ı Güncelleyin

WhatsApp sürümünüz eski olabilir. WhatsApp'ın daha eski sürümlerinin "Telefon tarihiniz yanlış! Saatinizi ayarlayın ve tekrar deneyin." hatası verdiği biliniyor. Bu nedenle, WhatsApp'ı en son sürümüne güncellemelisiniz.

Cep telefonunuzda Google Play Store'u açın

WhatsApp olarak aratın

Arama sonuçlarından WhatsApp sayfasını açın

Burada Güncelle ve Kaldır düğmelerini göreceksiniz

Güncelle düğmesine dokunun. Bu eylem WhatsApp'ın en son sürümünü indirecek ve yükleyecektir.

Google Play Store'da WhatsApp'ı güncelleyin.

Bu güncelleme sorunu çözmelidir. Ancak sorun devam ederse, bir sonraki adımı denemenin zamanı gelmiştir.

WhatsApp'ı Kaldırma ve Yeniden Yükleme

Güncelleme çalışmazsa, WhatsApp'ı cep telefonunuzdan kaldırmalı ve yeniden yüklemelisiniz. Google Play Store'da WhatsApp'ı bulmak için önceki yöntemde verilen adımları izleyin. Ancak bu sefer, güncellemek yerine kaldırı seçin.





Endişelenmeyin, WhatsApp'ı kaldırırken hiçbir mesajı kaybetmeyeceksiniz. WhatsApp'ı tekrar yüklediğinizde tüm kişileri, sohbetleri, durum mesajlarını, resimleri ve videoları geri alacaksınız.

Yeniden yükledikten sonra WhatsApp'ı açın ve artık "Telefon tarihiniz yanlış! Tarihi ayarlayın ve tekrar deneyin." hatasını görmemeniz gerekir. Büyük olasılıkla, hata gitmiş olmalı ve WhatsApp'ı tekrar kullanabilmelisiniz.

Hatanın hala devam edeceği bazı istisnai durumlar olabilir. Örneğin, yeniden yükledikten veya güncelledikten sonra WhatsApp sizden telefon numaranızı tekrar doğrulamanızı isteyebilir. WhatsApp size bu amaçla bir doğrulama kodu içeren bir SMS gönderir. Ancak bazen bu SMS gelmez ve SMS ile doğrulama çalışmaz. Böyle bir durumda, WhatsApp size sesli doğrulama sunacaktır. WhatsApp'tan size doğrulama kodunu söyleyen bir çağrı alacaksınız. Doğrulama işlemini tamamlamak için kodu dinlemeniz ve girmeniz gerekir.

WhatsApp yanlış telefon tarihi sorununun nasıl çözüleceğine dair bu makalenin size yardımcı olacağını umuyoruz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bunları forum bölümüne gönderin. Size yardımcı olmaya çalışacağız.